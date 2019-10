Diversité de sujets au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment le plan d’accélération industrielle, le plan Maroc numérique, les rencontres de la photographie de Marrakech et les Mondiaux d’athlétisme à Doha.+L’Économiste + relève que le plan d’accélération industrielle (PAI) arrive bientôt à sa fin en 2020. L’heure est au bilan. Certes, il y a eu une accélération ces 5 dernières années en termes d’investissements, d’IDE, d’implantation d’usines, de sous-traitance (5,4 milliards de DH), de volumes à l’export et de déploiement d’écosystèmes par filière…

Mais cela reste insuffisant en termes de création d’emploi, d’inclusion d’entreprises nationales, de PME, de réparation territoriale, d’intégration en profondeur et de montée en valeur ou encore en compétence. La part de l’industrie dans le PIB se situe entre 18 et 19%.

Près de 20 stratégies sectorielles ont été lancées durant les 20 dernières années. Sauf que certains secteurs marchent plus vite que d’autres. C’est le cas notamment de l’automobile et l’aéronautique qui dament le pion à l’immobilier, le BTP, le textile-habillement, l’agro-alimentaire, note a publication.

+L’Opinion+ s’intéresse au plan Maroc numérique 2013, soulignant que ce Plan a atteint ses objectifs en terme d’emploi (100%) et de chiffre d’affaires (CA) à 80%.

Ainis, 60.000 postes d’emploi ont été créés essentiellement dans le secteur de l’offshoring et un CA avoisinant les 5 milliards de dirhams (1 euro = 10,7 DH) profitant de l’envolée du secteur des télécoms au niveau mondial. Cette performance, certes satisfaisante sur ces deux critères, reste en deçà des ambitions d’un pays qui se targue d’être le hub de l’Afrique et un des pays les plus avancés du continent.

Les emplois créés ne permettent pas de positionner le Maroc sur la sphère des pays développés technologiquement. L’offshoring, ou la sous-traitance n’a apporté au Maroc que l’absorption d’une main d’œuvre formée, qualifiée et disponible. Le CA réalisé par les opérateurs de l’offshoring au Maroc est inférieur à 1%, écrit le quotidien.

+Al Bayane+ rapporte que la 2ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech, un événement phare qui entend faire de la cité ocre la ville des rendez-vous de l’image, se tiendra du 14 au 20 octobre prochain.

En effet, plus de 60 artistes photographes du Maghreb, d’Afrique, d’Asie et du monde prendront part à cet événement à travers des expositions, des projections mais aussi des ateliers et des débats.

Cette manifestation culturelle d’envergure vise à transmettre la passion de la photographie à un large public, à rendre accessible à tous la culture de l’image et à promouvoir les jeunes photographies marocaines et africaines, qui sont à l’origine de cette création, soulignent les organisateurs dans un communiqué, cité par le journal.

Au registre parlementaire, +Al Massae+ indique que le bureau de la première Chambre du parlement a examiné un code de conduite parlementaire et d’éthique de l’action parlementaire, à deux semaines de la rentrée parlementaire.

Ce texte insiste sur la nécessité de respecter le code vestimentaire lors des séances plénières et des réunions des commissions permanentes, ainsi que sur le fait d’éviter tout usage des téléphones.

A l’issue de sa réunion tenue la semaine dernière, le bureau de la Chambre des représentants a jugé impératif de respecter les dispositions dudit code et de les mettre en œuvre par les différents organes de la chambre, précise le quotidien.

Côté sport, +Al Akhbar+ qui cite une source à l’intérieur de la direction technique de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), révèle que les athlètes marocains sont dans le collimateur de la commission antidopage de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF).

En effet, les sportifs marocains se plaignent du nombre élevé des contrôles dont ils font l’objet. Cette série de contrôles, qui a commencé depuis un bon moment, s’est accentuée lors des Mondiaux d’athlétisme organisés cette année au Qatar.

Ainsi les athlètes marocains se disent victimes d’une campagne de dénigrement de la part de l’IAAF. D’ailleurs, nombre d’entre eux ont subi pas moins de 5 contrôles en moins d’un mois. Cet acharnement contre le Maroc est jugé comme injustifié, puisque la FRMA mène une politique très sévère en matière de lutte contre le dopage.

Sur un autre registre, on apprend que la FRMA à mis à la disposition du champion marocain Soufiane Bakkali un gilet de refroidissement. Cette technologie de dernier cri permettra à l’athlète de poursuivre ses entraînements même par temps de grosse chaleur.

Selon le quotidien, l’athlète Abdelaati Iguider, l’espoir du Maroc en 1500 mètres, était le dernier à rejoindre l’équipe nationale à Doha. Et pour l’aider à s’adapter au climat ambiant, la direction technique lui a concocté un programme d’entraînement spécial, aux côtés de Soufiane Bakkali et Lamiaa Elbez.