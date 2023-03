Divorce : le capitaine de Douanes Jean Hubert KWEDI corrompt un Magistrat

Dans le cadre d’une procédure de divorce qui concerne la sœur du douanier, la nommée MBAH Péguy Josiane Laure, affaire enrôlée au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, le Juge Achille OHANDJA ELOUNDOU a été récusé par le président dudit Tribunal. Pour cause, ce magistrat a été pris la main dans le sac en signant un procès-verbal de descente contenant de fausses informations.

A la lecture dudit procès-verbal dont notre rédaction s’est procuré une copie, il ressort que le Juge Achille OHANDJA ELOUNDOU et Me Aurelie AYANGMA, greffier au TGI, agissant conformément aux dispositions des articles 113 et suivants du code de procédure civile et commerciale, et en exécution du jugement avant-dire-droit du 27 septembre 2021, ont effectué un transport judiciaire à l’agence AFRILAND FIRST BANK BASTOS à la demande de dame MBAH Péguy Josiane Laure. Le procès-verbal indique que la demanderesse est représentée par son conseil Me BISSECK Clémentine, avocat au barreau du Cameroun et maîtresse depuis une dizaine d’années du Capitaine des Douanes KWEDI Jean Hubert Flavien.

Dès réception de la copie du PV l’incriminant, le défendeur va réclamer les souches de retraits à AFRILAND FIRST BANK qui dans sa réponse en l’espace de six heures seulement après, écrit être dans l’impossibilité de trouver une seule souche. Les cinq autres souches renseignent clairement que c’est la sœur utérine du douanier KWEDI Jean, dame MBAH Péguy Josiane Laure précisément qui a procédé à tous les retraits dont les souches sont disponibles.

A peine quelques heures ont suffi pour rendre disponibles les souches de retrait, sur quel support s’était donc référé le Juge OHANDJA ELOUNDOU Achille pour rédiger et paraphé un PV incriminant sieur DJOIANDEU ? Le Directeur d’agence bancaire située à BASTOS, M. ZOGO puisqu’il s’agit de lui, rappelle que le relevé de compte ne renseigne pas sur l’identité des personnes ayant effectué les retraits. Ce dernier nous informe avoir invité en vain le juge, le greffier et Me BISSECK Clémentine à faire la demande de souches. Ces derniers n’ont visiblement pas eu cette patience et ont plutôt décidé d’affecter les retraits afin d’incriminer sieur DJOIANDEU.

Dame MBAH Péguy Josiane Laure, après avoir introduit nuitamment son collègue dans son domicile conjugal le 11 mars 2022 alors que son mari était absent et malgré la présence des enfants du couple, cette femme a trois jours plus tard, vidé ce domicile conjugal pour une destination inconnue de son époux. Nous avons appris qu’elle avait alors aménagé un nouvel appartement qu’elle avait pris soin de louer auparavant. Quelques semaines après l’impasse des pourparlers, cette dernière va introduire une demande divorce au tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à Yaoundé. Seulement, fautes d’arguments, dame MBAH Péguy Josiane Laure, employée à la Direction des Ressources Humaines de GIZ Cameroun, va plutôt multiplier des fausses accusations contre son mari au point de l’accuser de meurtre puis récemment d’avoir vidé leur compte commun. Une fallacieuse accusation qui a eu plutôt le mérite de mettre à jour le niveau d’impartialité du juge OHANDJA en charge de cette affaire. Selon des indiscrétions, ce juge serait proche du capitaine des Douanes KWEDI Jean Hubert flavien. Un récidiviste dans des pratiques d’intimidations et des actes de corruption qui lui ont déjà valu plusieurs convocations et mutations au sein de la douane camerounaise. L’actuel DG des douanes l’avait dégagé du parc à bois pour un poste au pesage routier de YASSA.

Le Juge OHANDJA ELOUNDOU a donc été dessaisi de ce dossier de divorce. Ce magistrat qui avait déjà brillé par la longévité de la procédure de conciliation. Plus de dix mois au cours desquels, il n’a accordé aucune attention au défendeur, ni écouter sa version des faits. La crédibilité et l’impartialité de ce Magistrat en poste au TGI ont donc officiellement été mises à nue. Il se raconte dans les couloirs du TGI que le Juge OHANDJA est réputé pour des pratiques peu catholiques au Ministère camerounais de la Justice. Tout comme le Capitaine des Douanes KWEDI Jean Hubert Flavien à la Douane camerounaise.

Selon des indiscrétions, l’avocat du sieur DJOIANDEU avait demandé au Juge OHANDJA de se dessaisir personnellement de l’affaire après la nième preuve de sa non-impartialité. Ce dernier, à la vue du poids des enveloppes servies par le capitaine KWEDI Jean Hubert Flavien, s’est opposé arguant n’avoir rien à se reprocher.

Saisi, le président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé en a décidé autrement en récusant ce juge véreux sur la base des preuves tangibles.

Les jadis tourtereaux et protagonistes challengers aujourd’hui devraient se retrouver devant un autre juge. La magistrate Gertrude SANAMA EKASSI qui aura peu de temps pour dire la loi. Quel sera le verdict lorsqu’une partie est reconnue coupable de fausses accusations avérées ? Manipulations des informations aux fins de nuire à un tiers ? Une affaire de divorce n’a autant connu de remous au TGI du MFOUNDI, s’exclame plusieurs curieux.

Après ce cuisant revers, le capitaine des Douanes Jean Hubert Flavien KWEDI en poste au secteur de Douanes Littoral 2 à Douala déclare à qui veut l’entendre qu’il fera la peau à sieur DJOIANDEU. Il clame avoir l’argent et le relationnel nécessaire comme un certain Jean Pierre AMOUGOU BELINGA. Comme démonstration de force, le douanier retient contre tout avis juridique les enfants du sieur DJOIANDEU dans son domicile situé au quartier PK11 à Douala alors que la maman de ses enfants âgés entre 3 et 7 ans, vit et travaille à GIZ Yaoundé.

Dame MBAH Péguy et KWEDI Jean Hubert ont-ils uniquement une relation utérine ? Le douanier lors d’une confrontation à la gendarmerie avec son futur ex-beau-frère sur une autre plainte, sieur KWEDI Jean Hubert a appelé sa sœur utérine « son épouse ». Une déclaration qui a fait sursauter les personnes présentes. Ceci peut expliquer les investissements du douanier pour récupérer sa bien-aimée. Sinon, que fait-il dans ce processus de divorce ? Lui qui organise les fausses accusations, missionne sa compagne Me BISSECK Clémentine pour corrompre le juge OHANDJA. Dans ce plan à trois, il se murmure que les honoraires de l’avocate maîtresse ne sont pas payés en espèce.

Aux dernières nouvelles, ni dame MBAH Péguy Josiane Laure, ni la pasteure Me BISSECK Clémentine ne s’est présentée ou fait représenter le jeudi 09 mars 2023 dernier chez la nouvelle juge en charge désormais de ce divorce.