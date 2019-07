Dix mille localités camerounaises dépourvues d’électricité

Plus de 10.000 localités situées en zone rurale n’ont pas accès à l’électricité, selon un rapport de l’Agence d’électrification rurale du Cameroun (AER) reçu ce mercredi à APA.Le rapport de l’Agence d’électrification rurale (AER) révèle que seulement 3703 zones rurales sur 13.703 sont éclairées. Le taux de couverture global en milieu rural est de 20 %. Pourtant, la Banque mondiale (BM) estimait en 2018 que 62 % des Camerounais avaient accès à l’électricité.

Mais dans ce pays, il existe de fortes disparités dans la fourniture d’électricité. La situation serait plus compliquée dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême-nord, du Nord et du Nord-ouest contrairement au Centre, au Littoral, à l’Ouest, au Sud et au Sud-ouest.

L’Agence d’électrification rurale du Cameroun pilote actuellement un projet d’électrification de 1000 villages grâce au solaire, là où plus de 300 autres villages vont être raccordés au réseau électrique existant.