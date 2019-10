DJ Arafat désigné meilleur artiste francophone 2019 aux AFRIMMA Awards

L’artiste-chanteur ivoirien Houon Ange Didier dit DJ Arafat, décédé en août dernier et considéré comme l’un des artistes les plus influents de la francophonie, a été désigné dans la nuit de samedi à dimanche à Dallas (États-Unis), meilleur artiste francophone aux African musik magazine Awards (AFRIMMA) 2019, une cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs africains et de la diaspora, a appris APA dimanche.Le « Roi du Coupé-décalé » ( l’un des surnoms de DJ Arafat) a été choisi au détriment de plusieurs stars africaines de la musique. Dj Arafat qui est l’un des meilleurs chanteurs d’Afrique, est décédé le 12 août dernier à 33 ans des suites d’un accident de moto survenu la veille à Angré dans l’Est de la capitale économique ivoirienne.

Avec plus de quinze ans de carrière musicale, « Sao Tao le dictateur » ( un autre surnom de DJ Arafat) a remporté plusieurs distinctions dont celui de meilleur artiste de Côte d’Ivoire et le titre de l’artiste africain le plus influent à l’international décerné en 2015 par Forbes Afrique et Trace Africa.