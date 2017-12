Donald Trump promulgue la baisse des impÃ´ts et part en vacances

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a promulguĂ© vendredi la baisse d’impĂ´ts pour les entreprises et les mĂ©nages adoptĂ©e par le Congrès cette semaine, tenant sa promesse de la signer avant NoĂ«l.

Le dirigeant a signé la loi dans le Bureau ovale, devant les caméras, avant de partir en vacances dans son club privé de Mar-a-Lago, en Floride.

« Nous voulions attendre jusqu’au 7 ou 8 janvier pour une cĂ©rĂ©monie formelle, mais toutes les tĂ©lĂ©visions se demandaient si j’allais tenir ma promesse et promulguer la loi avant NoĂ«l, donc j’ai tout de suite demandĂ© qu’on la prĂ©pare », a-t-il dĂ©clarĂ©, assis derrière son bureau.

« Une famille moyenne de quatre personnes gagnant 75.000 dollars verra son impôt baisser de plus de 2.000 dollars », a-t-il ajouté. « Ils commenceront à le voir en février. »

« Cette loi est vraiment pour la classe moyenne et pour l’emploi. Les emplois viennent des entreprises et on voit dĂ©jĂ le rĂ©sultat. Les entreprises se dĂ©chaĂ®nent dĂ©jà  », a-t-il dit, citant des groupes qui ont annoncĂ© cette semaine des primes pour leurs salariĂ©s ou de nouveaux investissements.

Donald Trump, qui n’a pas organisĂ© de confĂ©rence de presse de fin d’annĂ©e Ă Washington, a passĂ© un moment Ă rĂ©pondre aux journalistes, occasion de vanter le bilan de sa première annĂ©e, selon lui la plus productive de l’histoire.

« Nous avons plus de victoires parlementaires que tous les autres présidents », a-t-il affirmé, citant le nombre de lois adoptées et de réglementations abrogées.

D’un point de vue strictement arithmĂ©tique, il a toutefois promulguĂ© moins de 100 lois (la plupart mineures), soit moins que ses neuf derniers prĂ©dĂ©cesseurs au mĂŞme point, selon le site GovTrack.

Il a également évoqué les infrastructures comme la probable prochaine réforme de 2018.

« Les infrastructures, c’est de loin le plus facile. Les gens le veulent. Les rĂ©publicains et les dĂ©mocrates », a-t-il dit. « J’aurais pu commencer par les infrastructures, mais je voulais garder le plus facile pour la suite ».

Le Congrès, Ă majoritĂ© rĂ©publicaine, a dĂ©finitivement adoptĂ© la rĂ©forme de la fiscalitĂ© mercredi, quand une grande cĂ©rĂ©monie de cĂ©lĂ©bration a eu lieu Ă l’extĂ©rieur de la Maison Blanche.

« La plus grande rĂ©forme de la fiscalitĂ© depuis une gĂ©nĂ©ration est dĂ©sormais inscrite dans la loi », s’est fĂ©licitĂ© vendredi le prĂ©sident rĂ©publicain de la Chambre des reprĂ©sentants, Paul Ryan, dans un communiquĂ©. « Comme promis, les AmĂ©ricains commenceront l’annĂ©e avec un nouveau code des impĂ´ts. »

Le milliardaire a Ă©galement promulguĂ© vendredi un texte distinct de financement temporaire de l’Etat fĂ©dĂ©ral, jusqu’au 19 janvier, qui permet d’Ă©viter une fermeture des administrations fĂ©dĂ©rales vendredi Ă minuit.

Ce texte inclut aussi plus de quatre milliards de dollars pour l’achat et le dĂ©veloppement de missiles et la construction d’une nouvelle base de missiles intercepteurs en Alaska.