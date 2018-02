Donald Trump relance sa guerre contre le FBI en raison de l’affaire russe

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a mis en cause vendredi l’intĂ©gritĂ© des plus hauts Ă©chelons du ministère de la Justice et du FBI, s’attirant les foudres de l’opposition dĂ©mocrate, qui brandit dĂ©sormais le spectre d’une crise constitutionnelle.

DĂ©fiant l’opposition, le directeur du FBI et plusieurs sĂ©nateurs de son parti, le chef de l’exĂ©cutif amĂ©ricain a approuvĂ© la dĂ©classification d’une note confidentielle très controversĂ©e, rĂ©digĂ©e par des rĂ©publicains du Congrès. Ce document dĂ©crit ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir du FBI lors de la mise sur Ă©coute d’un ancien membre de l’Ă©quipe de campagne Trump avant l’Ă©lection de novembre 2016.

« Ce qui se passe dans notre pays est une honte », a dĂ©clarĂ© Donald Trump dans le Bureau ovale, avant que la note de quatre pages ne soit publiĂ©e par la Chambre des reprĂ©sentants. « Les plus hauts responsables et enquĂŞteurs du FBI et du ministère de la Justice ont politisĂ© le processus sacrĂ© d’investigation en faveur des dĂ©mocrates et contre les rĂ©publicains », a-t-il Ă©galement tweetĂ©.

L’accusation est extraordinaire de la part d’un prĂ©sident des Etats-Unis, traditionnellement soucieux de prĂ©server l’image de deux piliers des institutions amĂ©ricaines.

Mais le successeur de Barack Obama est dĂ©terminĂ© Ă prouver que des Ă©lĂ©ments au sein du pouvoir judiciaire veulent miner sa prĂ©sidence Ă travers l’enquĂŞte sur une Ă©ventuelle collusion entre sa campagne et la Russie, conduite initialement par le FBI et reprise l’an dernier par le procureur spĂ©cial Robert Mueller.

La note lui en fournit une justification, bien qu’elle ne s’intĂ©resse qu’Ă un seul personnage de l’affaire, Carter Page, et ne cite jamais Robert Mueller ou le reste de ses investigations. En outre, disent les dĂ©mocrates, le « mĂ©mo » est parcellaire et tendancieux, omettant de nombreux faits.

Croyant voir clair dans son jeu, l’opposition a prĂ©venu solennellement le dirigeant de ne pas prendre cette note comme prĂ©texte pour se dĂ©barrasser de Robert Mueller ou de son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, le numĂ©ro deux de la Justice, Rod Rosenstein.

« Nous considĂ©rerions une telle action comme une tentative d’entrave Ă la justice dans l’enquĂŞte russe », ont Ă©crit dix hauts responsables dĂ©mocrates du SĂ©nat et de la Chambre dans une lettre. Les limoger, avertissent-ils, « pourrait crĂ©er une crise constitutionnelle sans prĂ©cĂ©dent depuis le Massacre du Samedi soir ».

Ce « massacre » est le surnom donné à la décision du président Richard Nixon de limoger en 1973 le procureur spécial sur le scandale du Watergate, ce qui avait conduit à la démission du ministre de la Justice et de son numéro deux.

– Faire le jeu de Poutine –

Le « mĂ©mo Nunes », du nom du prĂ©sident rĂ©publicain de la commission du Renseignement de la Chambre des reprĂ©sentants, Devin Nunes, vise Ă retracer la procĂ©dure secrète de mise sur Ă©coute de l’ex-conseiller Carter Page Ă partir d’octobre 2016.

Selon les rĂ©publicains, les enquĂŞteurs du FBI, avec l’appui du ministère de la Justice, auraient partiellement justifiĂ© cette action Ă partir d’un dossier de renseignement rĂ©digĂ© par un ex-espion britannique, Christopher Steele, embauchĂ© par un cabinet amĂ©ricain lui-mĂŞme payĂ© par la campagne d’Hillary Clinton et le parti dĂ©mocrate. Ils accusent le FBI de n’avoir pas rĂ©vĂ©lĂ© aux juges autorisant les Ă©coutes que la campagne Clinton avait cofinancĂ© le dossier, sous-entendant que toute la procĂ©dure Ă©tait donc viciĂ©e – ce que les dĂ©mocrates contestent.

La note accable l’ex-haut responsable de la Justice Bruce Ohr, et cite l’ex-numĂ©ro deux du FBI Andrew McCabe, ainsi que l’actuel numĂ©ro deux de la Justice Rod Rosenstein, qui a renouvelĂ© des demandes d’Ă©coute sur Carter Page.

Donald Trump a d’ailleurs refusĂ© de renouveler sa confiance en M. Rosenstein, dĂ©clarant un Ă©nigmatique: « Je vous laisse deviner ».

L’enquĂŞte du procureur spĂ©cial touche le premier cercle du milliardaire, qui se plaint rĂ©gulièrement qu’elle entrave injustement son action politique. De nombreux proches et collaborateurs ont Ă©tĂ© interrogĂ©s, et quatre ont Ă©tĂ© inculpĂ©s pour des dĂ©lits financiers ou autres. Carter Page Ă©tait Ă©coutĂ© en raison de ses nombreux et anciens contacts avec des Russes.

Les dĂ©mocrates de la commission du Renseignement ont rĂ©pĂ©tĂ© vendredi que quoi qu’il en fĂ»t, l’enquĂŞte Mueller reposait sur de multiples Ă©lĂ©ments, et non sur le seul « dossier Steele ». « Le seul but du document rĂ©publicain est de protĂ©ger la Maison Blanche et le prĂ©sident », ont-ils arguĂ©.

« C’est tout? » a tweetĂ©, consternĂ©, l’ancien patron du FBI James Comey, relevant l’absence de preuves confondantes.

Les chefs rĂ©publicains du Congrès prĂ©sentaient la note comme le fruit du nĂ©cessaire devoir de contrĂ´le de l’exĂ©cutif par le pouvoir lĂ©gislatif.

Pourtant de nombreux parlementaires pro-Trump utilisaient la note pour discrĂ©diter le travail de l’Ă©quipe Mueller.

Des poids lourds rĂ©publicains s’inquiĂ©taient des consĂ©quences durables pour le FBI et la sĂ©curitĂ© nationale amĂ©ricaine… au moment oĂą la Russie tenterait Ă nouveau, selon eux, de s’immiscer dans la politique nationale.

« Les attaques rĂ©centes contre le FBI et le dĂ©partement de la Justice ne servent aucun intĂ©rĂŞt amĂ©ricain – ni celui du parti ni celui du prĂ©sident. Seulement l’intĂ©rĂŞt de Poutine », a dĂ©noncĂ© le sĂ©nateur John McCain.