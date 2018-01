Donald Trump s’affiche en négociateur en chef sur l’immigration

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a repris mardi le contrĂ´le de son image en convoquant une grande rĂ©union avec des parlementaires sur l’immigration, tentant de saisir, devant les camĂ©ras, le leadership dans ce dossier très sensible.

Le sujet était la régularisation de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, et dont le statut temporaire accordé sous Barack Obama a été supprimé en septembre.

Le prĂ©sident, la majoritĂ© rĂ©publicaine et l’opposition dĂ©mocrate sont d’accord pour leur donner des papiers… mais les rĂ©publicains exigent des contreparties, en premier lieu des crĂ©dits pour Ă©riger un mur Ă la frontière avec le Mexique.

« Cela devrait ĂŞtre une loi d’amour », a lancĂ© M. Trump lors de cette rĂ©union, en prĂ©sence de sĂ©nateurs et de reprĂ©sentants des deux partis.

Fait rare, le dirigeant, apparemment soucieux de montrer qu’il n’a perdu aucune de ses facultĂ©s, a laissĂ© les journalistes de la Maison Blanche assister pendant près d’une heure Ă la rencontre. Ces mĂŞmes journalistes qui couvrent depuis la semaine dernière les propos rapportĂ©s dans un livre, « Fire and Fury », s’interrogeant sur l’aptitude du 45e prĂ©sident amĂ©ricain Ă exercer ses fonctions.

« Je pense que cela peut ĂŞtre fait très rapidement », a dit le dirigeant, regrettant le degrĂ© « d’animositĂ© et de haine » entre dĂ©mocrates et rĂ©publicains qui pollue selon lui la vie politique amĂ©ricaine depuis de nombreuses annĂ©es.

Quand M. Trump a abrogĂ© le programme Daca, qui a permis Ă 690.000 jeunes sans-papiers de travailler et d’Ă©tudier en toute lĂ©galitĂ©, il a donnĂ© jusqu’Ă mars au Congrès pour trouver une solution pĂ©renne pour ces clandestins connus sous le nom de « Dreamers » (RĂŞveurs).

Mais il a liĂ© toute rĂ©gularisation Ă son projet de mur, auquel les dĂ©mocrates se sont jusqu’Ă prĂ©sent opposĂ©s fermement, le chantier Ă©tant pour eux un symbole xĂ©nophobe.

« Nous avons besoin d’un mur », a martelĂ© le milliardaire, tout en jugeant qu’il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire qu’il s’Ă©tende sur toute la frontière en raison des obstacles naturels (rivières, montagnes).

Outre la rĂ©alisation de cette promesse de campagne, M. Trump rĂ©clame deux autres contre-parties: la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes, et une rĂ©forme de l’immigration lĂ©gale pour rĂ©duire le rapprochement familial.

Démocrates et républicains ont accepté que les négociations se limitent à ces quatre paramètres (Daca, sécurité frontalière, loterie et rapprochement familial), et ils devraient annoncer un calendrier pour parvenir à un vote avant la date-butoir de mars.

– Combien pour le mur ? –

De retour au Capitole, les parlementaires républicains ayant participé à la réunion redoublaient de louanges pour le locataire de la Maison Blanche.

C’Ă©tait « l’une des rĂ©unions les plus extraordinaires auxquelles j’ai jamais assistĂ© dans ma vie », a dĂ©clarĂ© le numĂ©ro deux de la majoritĂ© sĂ©natoriale, John Cornyn.

Pour Lindsey Graham, c’Ă©tait « la rĂ©union la plus fascinante Ă laquelle j’ai participĂ© en vingt ans de politique ». Et de souligner « l’attitude, le comportement et le dĂ©sir d’accomplir des choses » de M. Trump.

Les démocrates, qui ont un pouvoir de blocage au Sénat et donc voix au chapitre, étaient moins louangeurs.

Mais ils se sont fĂ©licitĂ©s, sur le fond, que les paramètres de nĂ©gociation soient dĂ©sormais prĂ©cisĂ©ment dĂ©finis, ainsi que par les propos conciliateurs du milliardaire sur les Dreamers et son dĂ©sir annoncĂ© de rĂ©former dans un second temps l’ensemble du système migratoire.

« Le ton était très bon », a dit le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer. « Mais le diable se cache dans les détails. Il faut que le président reste impliqué ».

Ces dĂ©tails sont encore loin d’ĂŞtre finalisĂ©s. Il y a quelques jours, les dĂ©mocrates dĂ©nonçaient le montant rĂ©clamĂ© par la Maison Blanche pour financer le mur, 18 milliards de dollars.

« Le problème des dĂ©mocrates est qu’ils veulent du dessert mais refusent de manger leurs Ă©pinards », a ironisĂ© le sĂ©nateur rĂ©publicain John Kennedy.