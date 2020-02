Douala : deux pointures de chez Google rencontrent les « Young Smarts Africans »

A initiative de la Seven Advanced Academy, ces ingénieurs informatique vont entretenir les jeunes à Douala sur « la science et la technologie au 21ème siècle, comment conduire le développement de notre société ».

Phillipe Gervais, ingénieur principal en logiciels et en apprentissage automatique chez Google, est en visite au Cameroun.

Il y est à l’invitation Estelle Yomba, Camerounaise basée aux États-Unis et fondatrice de la Seven Academy et directrice principale du programme technique de Google.

Ces deux pointures du géant du numérique américain organisent ce 4 février à l’Université de Douala « une discussion au coin du feu ».

Celle-ci sera animée par Akah Larry Harvey, directeur de l’ingénierie à la Seven Academy. Ce dernier est par ailleurs développeur Android certifié Udacity, gagnant du prix 25Under25 Internet Society et mentor Android pour les classes ouvertes.

Sous le thème : « la science et la technologie au 21ème siècle, comment conduire le développement de notre société », le but cette rencontre avec les « Smart Young Africans » est de rencontrer, discuter, poser des questions pertinentes et d’être encadrés par ces « deux grands esprits de la technologie », fait savoir la Seven Academy.

Il sera question au cours des échanges d’exposer les étudiants universitaires aux pratiques professionnelles du monde de l’entreprise. Leur apprendre à utiliser leurs connaissances scientifiques et académiques pour développer des solutions technologiques pour le bien-être de leurs communautés.