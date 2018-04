Douala : dix domiciles et huit commerces dÃ©truits Ã  Akwa

Les occupants déguerpis lundi 16 avril 2018 étaient installés sur un terrain litigieux et avaient été sommés de quitter les lieux.

Près de dix maisons d’habitation et huit boutiques ont été détruits au quartier Akwa à Douala, le lundi 16 avril 2018. Les riverains indiquent que les occupants déguerpis étaient installés sur un terrain litigieux, dont l’affaire portée en justice avait connu un dénouement en faveur d’un nouvel acquéreur de cet espace.

Les propriétaires des maisons, boutiques, garages et brocantes construites sur le site querellé sur la rue « Pasteur Edube Mbengue » avaient été sommés de quitter les lieux plusieurs semaines à l’avance, a-t-on appris. Mais certains occupants qui traînaient encore le pas ont été surpris par l’arrivée du bulldozer autour de 13h lundi. Le gros engin a tout détruit sur son passage pendant près de 30 minutes de manœuvre.

Après le départ de l’engin destructeur, les sinistrés et les badauds ont investi le site pour fouiller dans les décombres et récupérer ce qui pouvait encore l’être. Des tôles, des pièces mécaniques et autres bricoles pouvant être recyclés (fil de fer, ferraille). Les sinistrés qui s’employaient à sauver des meubles et marchandises ont déploré quelques cas de vols pendant le déménagement brusque.

Gaspar Nyamsi, propriétaire d’une boutique de vente de disques vinyles, est l’une des victimes de ces démolitions. Il fait savoir que dans le cadre de cette affaire, il a été placé en garde à vue avec une autre commerçante, dans les cellules de la brigade territoriale d’Akwa-Sud, il y a un mois. Ils y ont passé trois jours.

« Les gendarmes nous ont expliqué que nous devons faire vider nos boutiques par nos proches si nous voulons être libérés. Nous avons demandé aux membres de nos familles de le faire. Il y a eu des cas de vol lors de cette opération. J’ai perdu des marchandises d’un montant de 3 millions de francs CFA», déplore le commerçant âgé de 61 ans.