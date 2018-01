Drogba, l’attaquant qui se mue en dÃ©fenseur des enfants ivoiriens

« Fini les dix kilomètres Ă pied », s’exclame Serge Kouadio, 11 ans, du village de Pokou-KouamĂ©kro Ă l’inauguration d’une nouvelle Ă©cole offerte par la star Didier Drogba pour aider Ă promouvoir l’Ă©ducation dans cette zone rurale et cacaoyère de CĂ´te d’Ivoire.

Jusqu’ici, cette bourgade de plus de 4.000 habitants, enclavĂ©e et poussiĂ©reuse Ă 300 km au nord-ouest d’Abidjan, reliĂ©e au rĂ©seau routier par une piste pleine de trous, ne disposait que d’une petite Ă©cole, non officielle, avec trois classes pour accueillir l’ensemble des enfants. Certains Ă©taient obligĂ© de parcourir une quinzaine de kilomètres par jour pour s’y rendre.

« Maintenant l’Ă©cole est Ă ma porte » se fĂ©licite, le petit Kouadio, en classe de CE1, dĂ©couvrant la plaque incrustĂ©e dans un mur de la nouvelle Ă©cole: « EPP (Ecole primaire publique) Didier Drogba ».

A l’instar de ce gamin en joie, le petit village de planteurs de cacao a cĂ©lĂ©brĂ© comme l’inauguration d’une Ă©cole toute neuve et la visite de l’ancien international Didier Drogba, qui a notamment jouĂ© Ă Marseille et Ă Chelsea.

« Drogba! Drogba! Drogba ayoka ! », (bienvenue en langue Bete) ont criĂ© jeunes et anciens, Ă l’arrivĂ©e en hĂ©licoptère de l’ancien capitaine des ElĂ©phants, l’Ă©quipe nationale.

« C’est la première fois que je vois Drogba en personne. Je suis heureux », lance RenĂ© Kouadio, Ă©tudiant et habitant du village.

La star, qui dirige une fondation Ă son nom, fortement impliquĂ©e dans l’Ă©ducation, a offert au village une Ă©cole de six salles de classe, dotĂ©e d’une cantine scolaire, de latrines, d’un terrain de football et de trois maisons pour les enseignants.

« C’est une fiertĂ©, ça a Ă©tĂ© un travail de longue haleine », a-t-il lancĂ©, habillĂ© d’un t-shirt marron, casquette vissĂ©e sur la tĂŞte au milieu des enfants mĂ©dusĂ©s. « Aujourd’hui je suis un homme très heureux. C’est une Ă©cole d’excellence qui va relancer la scolarisation dans ce milieu rural et agricole ».

Didier Drogba, 39 ans, en semi-retraite Ă Phoenix (D2 nord-amĂ©ricaine), souhaite investir dans l’humanitaire dans son pays, en misant sur le secteur de l’Ă©ducation.

– Une alternative au travail des enfants –

« Le meilleur moyen d’avoir un impact sur l’avenir d’un peuple c’est de l’Ă©duquer. Grâce Ă l’Ă©ducation, on Ă©vite pas mal de problèmes socio-ethniques. On apprend la tolĂ©rance et cela Ă©vite des guerres », a-t-il soulignĂ©, alors que la CĂ´te d’Ivoire a subi près de quinze ans de crise politico-militaire. « L’Ă©ducation permet une stabilitĂ© politique, Ă©conomique ».

La fondation du footballeur s’est associĂ©e au gĂ©ant suisse de l’agroalimentaire NestlĂ© et Ă l’Initiative internationale pour le cacao (ICI, une organisation crĂ©Ă©e par l’industrie du chocolat), pour construire l’Ă©cole de Pokou-KouamĂ©kro.

« Didier Drogba est un modèle de courage, d’abnĂ©gation, de don de soi et d’excellence. Nous voulons faire de cette Ă©cole un pĂ´le d’excellence dans cette rĂ©gion productrice de cacao », a soulignĂ© Euphrasie Aka, coordinatrice de l’ICI.

La CĂ´te d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Vital pour le pays, ce secteur reprĂ©sente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d’exportation et surtout les deux tiers des emplois et des revenus de la population, selon la Banque mondiale.

Mais ces chiffres sont assombris par une rĂ©alitĂ© peu glorieuse: entre 300.000 et un million d’enfants travaillent dans la filière du cacao ivoirien, selon un rapport de l’ICI.

« L’alternative la plus crĂ©dible et efficace contre le travail des enfants dans les rĂ©gions cacaoyères, c’est bien l’Ă©cole », insiste Euphrasie Aka.

Pendant que Didier Drogba se livre, Ă la plus grande joie de ses fans, Ă un match exhibition puis Ă une sĂ©ance de jongles sur le nouveau terrain, en bordure d’un champ de manioc, le chef du village de Pokou KouamĂ©kro, Yao Kouakou, sanglĂ© dans un pagne aux couleurs bigarrĂ©es, confie avec Ă©motion: « Nous pouvons maintenant rĂŞver de voir sortir de ce village, un ministre ».