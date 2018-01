En semi-retraite Ă Phoenix (D2, USA), la star ivoirienne Didier Drogba, 39 ans, s’investit beaucoup dans l’humanitaire dans son pays, mais nie pour le moment toute ambition prĂ©sidentielle comme son ami et illustre collègue George Weah, Ă©lu prĂ©sident du Liberia, voisin de la CĂ´te d’Ivoire.

« Je fĂ©licite George Weah. C’est un grand frère, un modèle pour moi. Ce qu’il a accompli dĂ©montre qu’Ă force de travail et de persĂ©vĂ©rance on peut atteindre ses objectifs, rĂ©aliser ses rĂŞves pour le bien de la communauté », assure Drogba, dans un entretien Ă l’AFP.

Mais, la star ivoirienne refuse de cĂ©der pour le moment aux sirènes de la politique: « Ce n’est pas dans mes ambitions Ă la base. George avait cette ambition depuis des annĂ©es. Aujourd’hui ce n’est pas mon cas ».

Pour autant, Drogba ne dĂ©laisse pas son pays. Sa fondation, (Didier Drogba) fortement impliquĂ©e dans l’Ă©ducation, inaugure cette semaine une Ă©cole dans la rĂ©gion de GuibĂ©roua (sud-ouest) pour aider Ă promouvoir l’Ă©ducation dans les communautĂ©s cacaoyères en CĂ´te d’Ivoire.

Cette Ă©cole de six salles de classe, dotĂ©e d’une cantine scolaire, de latrines, d’un terrain de football et de trois maisons d’enseignants contribuera « aux performances physiques, sociales et acadĂ©miques des enfants du village de Pokou-Kouamekro », selon le gĂ©ant suisse de l’agroalimentaire NestlĂ© et l’Initiative internationale pour le cacao (ICI), qui appuient ce projet.

– « Education » Ă©gale « stabilité » –

« Le meilleur moyen d’avoir un impact sur l’avenir d’un peuple c’est de l’Ă©duquer. Grâce Ă l’Ă©ducation, on Ă©vite pas mal de problèmes socio-ethniques. On apprend la tolĂ©rance et cela Ă©vite des guerres » estime l’ancien capitaine de la CĂ´te d’Ivoire, pays qui a Ă©tĂ© troublĂ© par 10 annĂ©es de crises politico-militaires.

« L’Ă©ducation permet une stabilitĂ© politique, Ă©conomique », ajoute-t-il.

La CĂ´te d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Vital pour le pays, ce secteur reprĂ©sente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d’exportation et surtout les deux tiers des emplois et des revenus de la population, selon la Banque mondiale.

Mais ces chiffres sont assombris par une rĂ©alitĂ© peu glorieuse: entre 300.000 et un million d’enfants travaillent dans la filière du cacao ivoirien, selon un rapport de l’ICI, une organisation crĂ©Ă©e par l’industrie du chocolat.

Le partenariat (Fondation Didier Drogba, NestlĂ© et ICI) va permettre de scolariser 350 enfants dans leur rĂ©gion rĂ©duisant ainsi le risque qu’ils travaillent dans les exploitations cacaoyères.

« Cette Ă©cole est une rĂ©ponse Ă la grave pĂ©nurie d’Ă©quipements Ă©ducatifs dans les zones rurales oĂą les enfants doivent souvent parcourir Ă pied plusieurs kilomètres pour se rendre Ă l’Ă©cole la plus proche. La communautĂ© de Pokou-Kouamekro, qui compte plus de 4000 personnes, disposait jusqu’Ă prĂ©sent d’une petite Ă©cole non officielle en bois, de trois salles de classe pour tous les enfants », selon un rapport de l’ICI.

– « Vrai malaise » dans le foot ivoirien –

« Je dis aux jeunes qui veulent devenir Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya TourĂ©, l’Ă©ducation c’est très important, c’est ce qui va vous permettre d’avoir une belle carrière. C’est la raison pour laquelle, je me suis lancĂ© dans ce dĂ©fi de construire des Ă©coles dont celle de Pokou-Kouamekro », assure Drogba, qui garde un oeil sur le football dans son pays.

Des frondeurs demandent la dĂ©mission du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration de foot après l’Ă©limination sur la route du Mondial russe. « C’est une crise dĂ©plorable qui ne serait pas arrivĂ©e si on n’avait pas eu cet Ă©chec et surtout si le championnat ivoirien se portait bien. Il y a un mĂ©contentement, il y a un vrai malaise, il faut en parler. Il faut le rĂ©gler, il faut tout soit fait dans le respect et que le football ivoirien ressorte grandi de cette crise », estime Drogba alors que les stades qui Ă©taient remplis dans les annĂ©e 1990 sont dĂ©sormais dĂ©serts.

« Cette crise que traverse le football ivoirien, n’est pas une mauvaise chose, dans la mesure oĂą elle permet de poser des questions sur l’avenir du football ivoirien », estime Drogba. « Je suis loin mais je regarde ce qui se passe en CĂ´te d’ivoire et ce qui se passe aujourd’hui me touche », ajoute-t-il soulignant ne pas avoir « d’ambition » alors que son nom est sur toutes les lèvres quand on parle de la fĂ©dĂ©ration…

« Aujourd’hui je me consacre Ă mon club, j’ai encore une saison avec pour objectif de l’envoyer en MLS (Ă©lite) » assure-t-il. La star qui devrait Ă terme intĂ©grer l’encadrement du club.