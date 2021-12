Dubaï : les détenteurs du passeport camerounais broient du noir

La conseillère en marketing Mireille Fomekong raconte sur son compte Facebook le calvaire des ressortissants camerounais dès leur arrivée dans cette grande capitale es Emirats arabes unis.

En séjour à Dubaï, Mireille Fomekong dit s’être rendue compte que le Cameroun est dans la liste noire des sept pays dont les ressortissants sont interdits de séjour en territoire Emiratis. « Au contrôle des frontières, un policier me demande d’aller attendre dans une pièce où se trouve plusieurs camerounais. manifestement reconduits malgré eux à la frontière de départ … Et je m’entends signifier par l’autorité de contrôle policier, que je vais être renvoyée à Paris ( je venais de Paris ) car je suis détentrice d’un passeport camerounais . Et les ressortissants camerounais sont interdits de séjour depuis une semaine, pour cause de Covid-19 », rapporte la patronne du cabinet ASCESE.

La diplômée en journalisme ne s’en tire que parce qu’elle a séjourné en France et s’est faite vacciner. « Il m’a clairement été signifié que les vaccins faits au Cameroun ne sont plus reconnus à Dubaï. Les camerounais pour séjourner à Dubaï, devront avoir habité hors Cameroun 14 jours et être vaccinée en territoire européen », restitue-t-elle.

Mireille Fomekong se demande pourquoi le Cameroun se trouve t’il dans cette liste noire de ce pays très prisé de ses compatriotes ? Quels sont les chiffres réels du COVID dans notre pays ? Que vont devenir les milliers de personnes vaccinées au Cameroun, si la décision de Dubaï venait à faire boule de neige ? Pour l’heure, les autorités camerounaises n’ont pas (encore) communiqué sur le sujet.

En rappel, Dubaï est une ville et un émirat des Émirats arabes unis réputé pour son shopping de luxe, son architecture ultramoderne et sa vie nocturne animée. La Burj Khalifa, tour de 830 mètres de haut, domine le paysage urbain parsemé de gratte-ciel. À son pied, la fontaine de Dubaï présente des jets et des lumières synchronisés avec de la musique. Atlantis, The Palm est un hôtel comprenant parcs aquatiques avec animaux marins situé au large, sur des îles artificielles.