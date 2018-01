Duterte menace de priver le Moyen-Orient des domestiques philippins

Le prĂ©sident philippin Rodrigo Duterte a menacĂ© mercredi d’interdire Ă des centaines de milliers de Philippines de travailler comme domestiques au Moyen-Orient, après avoir affirmĂ© que certaines d’entre elles se faisaient violer au KoweĂŻt.

Plus de deux millions de Philippines et de Philippins travaillent au Moyen-Orient, essentiellement comme domestiques, ce qui contribue Ă faire revenir des milliards de dollars dans l’Ă©conomie de l’archipel.

La semaine dernière, M. Duterte avait interdit aux Philippins d’aller travailler au KoweĂŻt en raison d’informations sur de graves violations de droits de l’Homme dans l’Ă©mirat, de cas d’exploitation et mĂŞme de dĂ©cès. Mais cette dĂ©cision ne concernait pas les Philippins travaillant dĂ©jĂ au KoweĂŻt.

« Qu’il se produise un autre incident au sujet d’une femme, qu’une Philippine s’y fasse violer ou se suicide et je dĂ©ciderai d’une interdiction », a dit le prĂ©sident, peu avant d’embarquer sur un vol Ă destination de l’Inde pour un sommet rĂ©gional.

« Et je suis désolé pour les Philippins qui sont là -bas, ils pourront rentrer chez eux », a-t-il ajouté. « Je serai direct parce que le Koweït a toujours été un allié. Mais faites quelque chose au sujet du Koweït et des autres pays du Proche-Orient. »

« Puis-je vous demander s’il vous plaĂ®t de traiter mes compatriotes comme des ĂŞtres humains et avec dignitĂ©? », a-t-il dit.

M. Duterte a affirmĂ© la semaine dernière que quatre Philippins avaient pĂ©ri ces derniers mois au KoweĂŻt, vraisemblablement par suicide. L’ambassade du KoweĂŻt Ă Manille n’Ă©tait pas joignable dans l’immĂ©diat.

« Les statistiques ne manquent pas et nous sommes très prĂ©occupĂ©s par les violations des droits de l’Homme au KoweĂŻt », a dĂ©clarĂ© le ministre philippin des Affaires Ă©trangères Alan Peter Cayetano.

Selon lui, plus de 200.000 Philippins vivent au Koweït et beaucoup sont coincés dans ce pays, sont moins payés que promis et subissent des brimades.

A KoweĂŻt, le vice-ministre des Affaires Ă©trangères Khaled al-Jarallah a indiquĂ© mercredi Ă des journalistes que son pays « avait expliquĂ© (sa) position aux responsables philippins concernant les cas mentionnĂ©s » par le prĂ©sident Duterte et leur avait demandĂ© des prĂ©cisions mais « n’avait encore reçu aucun dĂ©tail ».

KoweĂŻt avait convoquĂ© dimanche l’ambassadeur philippin dans l’Ă©mirat et demandĂ© des explications.

M. Jarallah a affirmé que les Philippins « étaient les bienvenus » au Koweït et que le séjour dans le pays des travailleurs étrangers était « régi par le droit ».

L’Ă©mirat du Golfe compte 3,1 millions de travailleurs Ă©trangers, la plupart asiatiques, pour 1,4 million de citoyens.

Le nombre de Philippins travaillant Ă l’Ă©tranger est estimĂ© Ă dix millions.