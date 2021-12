E-Commerce : lancement d’une plateforme dédiée au Made in Cameroon

Cette plateforme développée par la « Global Capacity Bulding Foundation » et ses partenaires, constitue le principal point d’attraction d’une « mini-foire exposition vente du Made in Cameroon » qui a débuté hier à l’esplanade du ministère de la Communication à Yaoundé.

Baptisée la Plateforme MISS 30, cette plateforme de E-Commerce développée par la « Global Capacity Bulding Foundation » et ses partenaires, a entre autres pour missions d’assurer l’accès équitable du « Made in Cameroon » au système commercial international, faciliter la commercialisation des produits locaux grâce à cet outil d’inclusion numérique doté d’un « Showroom du Made in Cameroon».

La plateforme Miss 30 rentre dans le cadre de la Stratégie nationale de renforcement de la compétitivité de la production locale à l’orée de la Zone de Libre –Echange Continentale Africaine (ZLECAF), dont les membres du comité national de suivi ont été installés récemment par le ministre Camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Elle constitue le principal point d’attraction de la « mini-foire exposition vente du Made in Cameroon » qui a débuté qui s’achève ce 1er décembre 2021 à l’esplanade du ministère de la Communication à Yaoundé. Y prennent part, près de 200 producteurs locaux des secteurs ci-après : agro-alimentaire, Cosmétique ,Textile, Artisanat et Technologie.

Afin d’édifier les exposants sur les mesures à prendre pour mieux vendre sur le vaste marché continental africain, plusieurs panélistes sont intervenus sur le packaging, le label et la certification, la boutique en ligne.

Selon la présidente le Pr. Justine Diffo Tchunkam, personne –ressource/Comité national ZLECAF, promotrice de la plateforme MISS-30, il s’agit de « la première plateforme de services financiers mobiles et de E-Commerce totalement dématérialisée et fonctionnant avec internet ou non. Elle permet à ses clients d’effectuer toutes les opérations de banque et de Commerce électronique à travers une application mobile et un portail USSD ».

La plateforme Miss 30 est le premier portail USSD dédié au E-commerce de proximité. Au service d’African Business Week 2022 qu’abrite le Cameroun en Janvier prochain en marge de la Coupe d’Afrique des Nations, sous la présidence du ministère du Commerce.