Eau potable à Yaoundé: la BEI sanctionne le Cameroun pour son retard dans l’exécution du PADEP- YEBN

La Banque européenne d’investissement (BEI) décide de se retirer du projet lancé en 2011 et qui devait être achevé en 2017. Son désistement intervient au moment où l’on estime le taux d’exécution physique global des travaux à environ 95 %.

Le Projet d’amélioration de la desserte en eau potable à Yaoundé et trois villes secondaires (Edéa, Bertoua et Ngaoundéré) PADEP- YEBN, a été lancé en 2011 avec trois parties impliquées pour son financement. A savoir l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Etat du Cameroun et la Camwater, entreprise publique du secteur de l’eau.

Selon le ministère de l’Eau et de l’Énergie (Minee) repris par nos confrères d’Investir au Camerlun.com, le projet d’amélioration de la desserte en eau potable de Yaoundé et trois villes secondaires (Edéa, Bertoua et Ngaoundéré) vient de connaitre le désistement de la Banque européenne d’investissement, à cause des lenteurs dans l’exécution des travaux.

« Il convient de relever que le ralentissement de l’exécution des travaux de Ngaoundéré est dû au retrait du financement de la BEI. À cet effet, le ministère de l’Économie a demandé à la Camwater [entreprise publique du secteur de l’eau] d’élaborer et signer le marché complémentaire requis pour la poursuite et l’achèvement desdits travaux avec comme financeur l’État », apprend-on.

Le Projet d’amélioration de la desserte en eau potable à Yaoundé et trois villes secondaires se chiffre à 103 688 000 000 FCFA. La Banque européenne d’investissement devait apporter 26 240 000 000 FCFA, l’État du Cameroun 11 775 000 000 FCFA, et la CAMWATER 6 560 000 000 FCFA.

Le ministre Gaston Eloundou estime le taux d’exécution physique global des travaux est d’environ 95 %, mais n’indique pas quel est le montant que BEI a retiré. Tout ce que l’on sait est que les ressources de la BEI devaient couvrir, entre autres, l’assistance à la création d’une unité « Environnement » au sein de la Camwater et le suivi des activités environnementales et sociales du projet, une assistance à la fonction comptable et financière de la Camwater ainsi que l’étude « maîtrise de la consommation publique » sous l’autorité du ministère des Finances.

Le gouvernement devrait tirer toutes les leçons de ce désistement de la BEI, puis trouver l’alternative pour la finalisation ce qui reste à faire. Le PADEP- YEBN doit entre autres apporter une production supplémentaire en eau de 67 000 m3/J et une capacité de stockage additionnelle : 16 000 m3.