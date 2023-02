Eau potable : le Cameroun perd 37 milliards de F par an

C’est ce qui ressort du colloque international sur la gestion des sociétés des eaux tenu du 26 au 27 janvier 2023 à Yaoundé.

Le colloque international sur la gestion des sociétés d’eau potable était placé sous le thème « Viabilité financière des sociétés de l’eau : maitrise des pertes commerciales et des fraudes sur le réseau d’eau potable ».

Il en est ressorti qu’au, Cameroun, seul près de 47% de l’eau potable produite annuellement sont mis à la disposition des consommateurs, alors qu’environ 53% sont perdus chaque année.

Ces pertes sont entre autres causées par des infrastructures vétustes et vieillissantes ; une mauvaise politique des opérations de maintenance ; une insuffisance des compétences technologiques et techniques et des contraintes financières avec une facturation inadéquate.

Une situation qui induit des pertes financières d’environ 37 milliards F Cfa tous les ans, selon la Banque mondiale. Toujours en termes de pertes, le directeur général de la Cameroon Water Utilities (Camwater), Blaise Moussa fait savoir que le coût de production d’1m3 d’eau est de 900 F alors que le consommateur ne paye que 370 F parce que les autres 530 F sont supportés par la subvention de l’État. Il évoque aussi le phénomène de l’eau non facturée qui a non seulement un impact sur le volume du produit mais également sur l’argent à percevoir.

Pour Blaise Moussa, « les solutions sont connues. On parle de synchronisation ; il faut découper les zones pour pouvoir les maîtriser, ensuite les digitaliser. C’est pour cela que Camwater s’engage dans la digitalisation à la fois pour avoir les centres techniques pour contrôler les réseaux de distribution et contrôler les réseaux qui vont devenir intelligents pour une meilleure facturation et les techniques de fuite pour les réparer rapidement ».