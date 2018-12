Ebola en RDC: 260 morts en quatre mois

Deux cent soixante personnes sont mortes de la fièvre hémorragique Ebola en quatre mois dans l’est de la République démocratique du Congo, a rapporté mardi le ministère congolais de la Santé.

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 1er août, « le cumul des cas est de 444, dont 396 confirmés et 48 probables. Au total, il y a eu 260 décès (212 confirmés et 48 probables) et 140 personnes guéries », indique le dernier bilan du ministère de la Santé.

Le ministère note par ailleurs que « 72 cas suspects [sont] en cours d’investigation ».

La RDC est touchée par une épidémie d’Ebola qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, région orientale du pays en proie à l’insécurité en raison de la présence de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers.

Vendredi, le ministre congolais de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, avait affirmé que la dixième épidémie en RDC est la plus grave au monde après celle qui a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014.

L’épidémie de 2014 avait touché plus de 25.000 personnes et tué plus de 11.000 patients, principalement en Guinée, Sierra Leone et au Liberia.

La RDC a déjà été touchée par neuf épidémies d’Ebola depuis l’apparition de la maladie sur son sol en 1976.