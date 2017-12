Echange massif de prisonniers entre Kiev et les sÃ©paratistes prorusses

Les autoritĂ©s ukrainiennes et les sĂ©paratistes prorusses qui contrĂ´lent une partie de l’est du pays ont Ă©changĂ© mercredi plus de 300 prisonniers dans une des plus importantes opĂ©rations de ce type en près de quatre ans de guerre.

Cet Ă©change, juste avant le Nouvel An et le NoĂ«l orthodoxe le 7 janvier, constitue un rare progrès dans l’application des accords de paix de fĂ©vrier 2015, qui ont permis une baisse d’intensitĂ© des combats sans parvenir Ă un règlement politique du conflit qui a fait plus de 10.000 morts.

Le prĂ©sident ukrainien Petro Porochenko, accompagnĂ© de l’ambassadrice de France en Ukraine, Isabelle Dumont, et d’un diplomate allemand, a accueilli les Ukrainiens sortis de captivitĂ© près de la ligne de front.

« Nous faisons tout notre possible » pour libĂ©rer tous les prisonniers, a dĂ©clarĂ© M. Porochenko, vĂŞtu d’une tenue camouflage, en serrant les mains des soldats et civils Ă©changĂ©s. Ces derniers ont ensuite Ă©tĂ© transportĂ©s par hĂ©licoptères et avions Ă Kharkiv (est) et Kiev, selon des images diffusĂ©s sur sa page Facebook.

Fruit de difficiles négociations impliquant Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, cette opération a concerné 73 prisonniers détenus dans les deux « républiques » autoproclamées par les rebelles et 233 détenus par les autorités de Kiev.

Initialement, 74 prisonniers des sĂ©paratistes devaient ĂŞtre Ă©changĂ©s contre 306 de leurs confrères dĂ©tenus par Kiev, mais un total de 74 d’entre eux ont refusĂ© de changer de camp, selon le parquet gĂ©nĂ©ral ukrainien.

Ce premier Ă©change de prisonniers depuis 15 mois entre les belligĂ©rants et deuxième plus important depuis l’Ă©clatement du conflit en 2014 s’est dĂ©roulĂ© sur la ligne de front, près de Gorlivka, Ă une quarantaine de kilomètres au nord-est de la « capitale » sĂ©paratiste de Donetsk, et a durĂ© plusieurs heures.

– « Gloire Ă l’Ukraine » –

Plusieurs dizaines de prisonniers ont applaudi Ă l’arrivĂ©e des autocars envoyĂ©s par Kiev les chercher en territoire rebelle, en scandant « Gloire Ă l’Ukraine! »

Parmi eux se trouvait Igor Kozlovski, un historien reconnu dont l’arrestation par les sĂ©paratistes il y a deux ans avait provoquĂ© de l’Ă©moi en Ukraine. « J’ai Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© pour ma position pro-ukrainienne », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP cet homme de 63 ans, l’air fatiguĂ©, en attendant d’ĂŞtre remis aux autoritĂ©s ukrainiennes.

L’ONG Reporters sans frontières s’est fĂ©licitĂ©e de la libĂ©ration du blogueur Edouard NedeliaĂŻev, condamnĂ© par les rebelles Ă 14 ans de prison pour « espionnage ».

La chancelière allemande Angela Merkel et le prĂ©sident français Emmanuel Macron dont les pays sont coparrains du processus de paix en Ukraine, ont saluĂ© l’Ă©change dans un communiquĂ© commun tout en appelant Ă poursuivre ce processus « pour les prisonniers restants » dont le nombre varie selon des sources.

La libĂ©ration des prisonniers constitue un point clĂ© des accords de paix de Minsk signĂ©s en fĂ©vrier 2015 avec la mĂ©diation franco-allemande. Ces accords ont permis une baisse d’intensitĂ© des combats, mais leur volet politique est restĂ© lettre morte.

L’opĂ©ration de mercredi constitue une première Ă©tape dans un Ă©change global de tous les prisonniers dĂ©tenus par les deux camps.

Lors de la deuxième Ă©tape, dont la date n’a pas encore Ă©tĂ© annoncĂ©e, 29 prisonniers dĂ©tenus par les sĂ©paratistes pourraient ĂŞtre Ă©changĂ©s contre 74 personnes dĂ©tenues par Kiev, a dĂ©clarĂ© mercredi Viktor Medvedtchouk, un reprĂ©sentant de Kiev dans ces nĂ©gociations qui est considĂ©rĂ© comme proche de Vladimir Poutine.

Un communiquĂ© du Parlement ukrainien publiĂ© mercredi fait Ă©tat cependant d’une centaine de prisonniers dĂ©tenus par les sĂ©paratistes.

Le conflit dans l’est de l’Ukraine oppose les forces gouvernementales Ă des sĂ©paratistes prorusses soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie qui dĂ©ment. Il a contribuĂ© aux pires tensions entre la Russie et les Occidentaux depuis la Guerre froide.

Sur le plan diplomatique, la tension est remontĂ©e ces derniers jours après la dĂ©cision de Washington de muscler son aide Ă l’Ukraine en matière de dĂ©fense, afin que Kiev puisse assurer la « souveraineté » de son territoire. Moscou a accusĂ© les Etats-Unis de vouloir encourager un « bain de sang ».