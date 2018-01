Échanges de tirs entre deux factions de l’armée ivoirienne à Bouaké

Deux factions de l’armĂ©e ivoirienne ont longuement Ă©changĂ© des tirs, mardi soir, Ă BouakĂ© (centre de la CĂŽte d’Ivoire 350 KM d’Abidjan), thĂ©Ăątre d’affrontements similaires ayant fait la semaine derniĂšre, un mort.Selon un officier de l’armĂ©e ivoirienne joint au tĂ©lĂ©phone par APA, des militaires non identifiĂ©s ont attaquĂ© la base du Centre de coordination des dĂ©cisions opĂ©rationnelles (CCDO).

‘’Des militaires ont tentĂ© d’attaquer la base du CCDO Ă BouakĂ©. Ils ont voulu rentrĂ© dans la base mais ils ont Ă©tĂ© repoussĂ©s », a-t-il poursuivi.

 Selon un habitant joint au tĂ©lĂ©phone par APA, les tirs ont commencĂ©  peu aprĂšs 19h00, heure locale et Gmt dans le quartier de Sokoura (Est) oĂč se trouvent le 3Ăšme bataillon militaire et la base du CCDO Ă cĂŽtĂ© de l’ex-camp du GĂ©nie.

‘’Les tirs se poursuivent. Nous sommes tous rentrĂ©s chez nous Ă la maison. La ville s’est vidĂ©e et les tirs sont de plus en plus intenses « ., a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant qu’il s’agit vraisemblablement d’une « descente » des militaires du 3Ăšme bataillon sur la base du CCDO.

