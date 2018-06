Ecobank Côte d’Ivoire versera 4,209 milliards FCFA de dividende

Ecobank Côte d’Ivoire, filiale du groupe bancaire panafricain du même nom, paiera le 22 juin 2018, au titre de l’exercice 2017, un dividende global net de 4,209 milliards FCFA (environ 6,314 millions de dollars), a appris APA jeudi auprès de cet établissement bancaire basé à Abidjan.Cela correspond à un dividende net par action de 1.844 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar).

Ecobank Côte d’Ivoire avait réalisé au terme de l’exercice 2017 un bénéfice après impôts de 26,549 milliards FCFA contre 21,898 milliards FCFA en 2016, soit une progression de 21%.

La banque avait vu son total du bilan passer de 1332,410 milliards FCFA en 2016 à 1481.410 milliards FCFA un an plus tard (plus 11%). Son produit net bancaire (équivalent du chiffre d’affaires pour une entreprise ordinaire), avait suivi la même tendance haussière, s’établissant à 76,888 milliards FCFA contre 69,997 milliards FCFA en 2016 (plus 10%).

Les crédits nets à la clientèle connaissaient une hausse de 20% à 666.001 milliards FCFA contre 554.036 en 2016. En parallèle, la banque a collecté au niveau de cette même clientèle 854,485 milliards FCFA contre 739,976 milliards FCFA au 31 décembre 2016 (plus 15%).