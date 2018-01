Economie, administration et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment la problĂ©matique de la compĂ©titivitĂ© du Maroc, la rĂ©forme de l’administration, l’amnistie partielle sur les pĂ©nalitĂ©s de retard relatives aux taxes locales et la CHAN-2018.+L’Economiste+ rappelle que dans les annĂ©es 1980 et 1990, on trouvait la compĂ©titivitĂ© partout, mĂŞme quand il s’agissait de s’occuper du programme des routes ou de lancer un festival populaire, mais aujourd’hui, dans les sites du gouvernement, « ces mots compĂ©titivitĂ© ou productivitĂ© sont devenus rarissimes, mĂŞme pour parler d’investissements industriels ou des TIC».

« Ces sites donnent eux-mĂŞmes le mauvais exemple : les mises Ă jour remontent Ă 2015, y compris pour le data.gov.ma largement dĂ©diĂ© Ă l’industrie. Ce n’est pas mieux chez le CNCE, centre dĂ©diĂ© au commerce extĂ©rieur oĂą l’on croit trouver un rapport de 2017 sur le textile. Erreur, c’est juste une page de garde qui annonce la prĂ©dominance du sud sur le textile», relève la publication.

+Al Ittihad Al ichtiraki+ revient sur la rĂ©forme de l’administration. Le journal indique que le chantier de l’administration est l’un des principaux chantiers de rĂ©forme qui nĂ©cessitent une volontĂ© de traitement, soulignant que ce secteur entrave le vrai dĂ©veloppement, l’investissement productif et l’efficacitĂ© en matière de performance.

La publication juge nĂ©cessaire de rĂ©habiliter le système de valeurs du service public, d’instaurer des mĂ©canismes pour amĂ©liorer la qualitĂ© des prestations publique, d’astreindre les administrations Ă se conformer aux mesures de simplification des procĂ©dures et de maĂ®triser le temps de travail dans l’administration.

+La Vie Eco+ rapporte que l’ExĂ©cutif vient de mettre dans le circuit d’adoption un article unique modifiant la loi sur les collectivitĂ©s locales et instaurant une amnistie partielle sur les pĂ©nalitĂ©s de retard relatives aux taxes locales antĂ©rieures Ă 2016.

En plus d’assainir la situation fiscale des contribuables et de renforcer les recettes des collectivitĂ©s locales, l’Etat vise le recouvrement de 3 milliards de dirhams Ă travers cette mesure, fait savoir le journal.

Dans les dĂ©tails, il s’agit des majorations, amendes, pĂ©nalitĂ©s et frais de recouvrement affĂ©rents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux rĂ©gions, aux prĂ©fectures, aux provinces et aux communes.

La même mesure porte aussi sur la taxe urbaine et la patente mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et restées impayées au 1er janvier 2018, à condition que les contribuables concernés acquittent le principal desdits impôts avant le 1er janvier 2019.

+Assabah+ fait savoir que l’armĂ©e a Ă©tĂ© appelĂ©e en renfort, le 4 janvier 2018, dans les aĂ©roports du Maroc pour assurer la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile. Les techniciens de l’ONDA ont dĂ©clenchĂ© une grève de sept jours.

Selon le journal, qui relate les tenants et aboutissants de cette grève dans son Ă©dition de ce vendredi 5 janvier, le dĂ©crochage Ă©tait prĂ©vu pour le 18 de ce mois, mais il a Ă©tĂ© anticipĂ© Ă cause de la dĂ©cision de la direction gĂ©nĂ©rale de l’ONDA de muter, Ă Oujda, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du syndicat des techniciens, affiliĂ© Ă l’UMT, ainsi que le dĂ©lĂ©guĂ© des cadres. Et pour des postes qu’ils ne maĂ®trisent pas, ajoute le journal.

Au total, assure le quotidien, ils ont Ă©tĂ© 250 techniciens Ă observer la grève qui a commencĂ© jeudi alors qu’une Ă©quipe spĂ©ciale a Ă©tĂ© maintenue en place pour assurer la sĂ©curitĂ© des vols royaux et des opĂ©rations ayant un caractère d’urgence comme les Ă©vacuations par voie aĂ©rienne.

D’ailleurs, relève-t-il, un « important vol », reliant Paris et Dakar, a bĂ©nĂ©ficiĂ© des services de cette Ă©quipe de techniciens permanenciers.

Quant au reste des vols, ils ont pu bien se dĂ©rouler grâce Ă l’intervention des techniciens de l’armĂ©e qui sont gĂ©nĂ©ralement formĂ©s pour intervenir dans ce genre de cas et Ă©viter que de sensibles services publics ou infrastructures soient immobilisĂ©s.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ relève que plusieurs recruteurs europĂ©ens vont investir les quatre stades marocains oĂą va se dĂ©rouler le CHAN, avec l’espoir de faire signer les bons joueurs ou, au bas mot, en devenir les agents. Un remake du CHAN 2016 au Rwanda oĂą plus d’une dizaine d’agents reprĂ©sentant des cabinets ou de sociĂ©tĂ©s sportives avaient fait le dĂ©placement au pays des mille collines.

Selon la publication, des agents marocains seront Ă©galement de la partie pour enrichir leur carnet d’adresses avec de potentielles recrues qui valent leur pesant en or sur le marchĂ© europĂ©en et du Golfe.

Mais le quotidien regrette l’absence de dĂ©tecteurs marocains reprĂ©sentant les diffĂ©rentes divisions du championnat national, malgrĂ© les opportunitĂ©s qui se prĂ©sentent, surtout que plusieurs jeunes joueurs des grands clubs africains ne disposent pas d’agents ou de recruteurs pour les rendre bancables sur le marchĂ© des transferts.