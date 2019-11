Economie, démographie et sport en vedette dans les quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi s’intéressent à divers sujets notamment la problématique des paiements, le Forum MEDays, la population urbaine au Maroc et la rencontre Maroc-Mauritanie comptant pour les éliminatoires de la CAN-2021.Abordant la problématique des paiements, +l’Economiste+ se demande par quel miracle grimpe-t-on de 7 places d’un coup quand un nombre grandissant d’entreprises n’arrivent pas à se faire payer, estimant qu’il s’agit là d’une preuve que les classements de « Doing Business de la Banque mondiale sont en grande partie de la poudre aux yeux ».

Presque un demi-million de chèques impayés pour un montant de 13 milliards de DH ont été déclarés, fait savoir le journal, soit un total de 82 milliards de DH de fausse monnaie, qui bloque évidemment la croissance et l’emploi.

Au bout d’un moment, ce n’est plus les mauvais payeurs qui sont en faute. C’est le mal payé qui est en danger, souligne-t-il, précisant que le nombre de fraudeurs n’est pas si grand.

Revenant sur la 12-ème édition du Forum MEDays, +Aujourd’hui le Maroc+ estime que cet événement figure désormais parmi les manifestations les plus attendues dans le calendrier.

Ceci a été rendu possible grâce aux efforts déployés par l’Institut Amadeus depuis des années, explique-t-il, estimant que le pays a besoin de ce genre d’événements, puisque ces derniers permettent d’ouvrir le débat sur un certain nombre de sujets d’actualité dans les domaines politiques économiques et socio-culturels.

Et le quotidien de rappeler: « Depuis la première édition du forum, de grands pas ont été effectués dans les secteurs de recherches grâce à la qualité des personnalités invitées chaque année ».

+L’Opinion+ titre « Le Maroc s’urbanise fortement ». Citant un rapport du Haut-commissariat au Plan (HCP), le journal précise que la proportion de la population urbaine continuera à croître durant les prochaines décennies pour atteindre 67,8% en 2030 et 73,7% en 2050.

C’est dire que, dans 30 ans, 11,6 millions de personnes de plus vivront dans les zones urbaines. Une évolution qui s’accompagnera certainement de nombreux défis pour les villes, sachant que le milieu urbain marocain se caractérise par des disparités géographiques importantes en termes de répartition spatiale des populations. Chiffres du HCP à l’appui, 43,2% de la population urbaine vit dans les grandes villes, et 14,8% dans les petites villes.

+Assabah+ écrit que la rencontre de ce vendredi 15 novembre des Lions de l’Atlas contre la sélection mauritanienne, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, sera le premier test grandeur nature de la touche de coach national Vahid Halilhodzic depuis sa nomination le 16 août dernier.

Vahid tentera de décrocher une première victoire après quatre matchs amicaux qui se sont soldés par une seule victoire contre le Niger, deux matchs nuls contre la Libye et le Burkina Faso, ainsi qu’une défaite contre le Gabon.

Des performances qui ont laissé la place au doute quant à la capacité de cette sélection à être compétitive pour se qualifier à la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022. Vahid tentera de renverser la vapeur et encaisser les trois points, surtout que les Lions joueront devant leurs supporters au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, avant de se déplacer à Bujumbura, au Burundi pour y affronter les Hirondelles le 19 novembre, rappelle la publication.

Cependant, il va falloir compter avec les Mourabitounes qui ont montré lors de la CAN 2019 en Égypte un niveau très élevé malgré leur sortie de la compétition au premier tour.