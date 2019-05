Économie, diplomatie et culture au menu de la presse congolaise

Les journaux congolais de ce samedi traitent principalement des stratégies pour résoudre la crise financière que connaît le pays, duvoyage du président de la République à Moscou, de la littérature et du football. »Après la session extraordinaire consacrée au re-echelonnement de la dette congolaise envers la Chine, une autre session pourrait être convoquée dans les tout prochains jours », annonce le quotidien pnational Les Dépêches de Brazzaville, expliquant que « cette session va examiner et adopter trois accords liés aux négociations entre le Fonds monétaire International (FMI) et le Congo) ».

L’horizon Africain, relaie le cri de coeur du député de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala qui rend « le gouvernement entièrement responsable de la débâcle économique actuelle marquée par l’importance de la dette que le pays est obligé de payer ».

Et l’horizon Manager, un autre hebdomadaire se demande: « Avec quoi le Congo va payer les 33% de cette dette ré -échelonnée ? »

« Congo-Russie: ça commente, ça commente », relate La Semaine Africaine qui parle ainsi de la visite du président de la République à Moscou.

» Comme on le prédisait, le président a annoncé lui même à la Douma (parlement russe), le projet de la construction d’un oléoduc au Congo long de 900 km, et obtenu le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays », informe La Semaine Africaine, qui traite aussi des 70 ans des éditions Présence Africaine qui ont été célèbres avec faste à Brazzaville en présence Suzanne Diop, sa codirectrice.

Cet hebdomadaire s’intéresse au sport en annonçant les représentants du football congolais aux compétitions africaines, à savoir les équipes de l’As Otoyo pour la ligue des champions et l’étoile du Congo, respectivement sorties première et deuxième à l’issue du championnat national d’élite direct ligue 1.