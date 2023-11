Economie du sport : l’Africa Investment Forum accueille le président de Rugby Afrique

Le nouveau président de Rugby Afrique, l’organe directeur continental du rugby en Afrique, Herbert Mensah, interviendra au cours du Africa Investment Forum 2023 (AIF) pour discuter de l’économie du sport, le jeudi 9 novembre à Marrakech, au Maroc.

L’événement annuel de trois jours « Africa Investment Forum Market Days » débutera du mercredi 8 au vendredi 10 novembre sous le thème « Libérer la chaîne de valeur de l’Afrique » à Marrakech, au Maroc. A l’occasion, le nouveau président de Rugby Afrique, l’organe directeur continental du rugby en Afrique, Herbert Mensah, interviendra.

L’industrie du sport en Afrique connaît une croissance rapide, avec le potentiel de créer des emplois, d’améliorer la santé publique, de favoriser l’inclusion sociale et de stimuler la croissance économique. Selon PricewaterhouseCoopers (PwC), l’industrie était évaluée à 7 milliards de dollars en 2018, avec une croissance attendue de 12 milliards de dollars en 2027. Malgré le potentiel, les investissements en Afrique restent limités, avec seulement 1 % des financements de start-ups dirigés vers le secteur du sport.

Le président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, continue de mettre l’accent sur le potentiel économique du rugby en Afrique. Depuis son élection, le président Mensah a appelé à un changement de mentalité de la part des gouvernements africains et des organisations internationales afin d’augmenter les investissements dans le rugby en Afrique. En juin, le président Mensah a prononcé un discours sur le traitement du rugby comme une entreprise commerciale lucrative lors de l’événement Bloomberg New Economy Gateway Africa 2023 à Marrakech, au Maroc.

Porté par la Banque Africaine de Développement et sept autres partenaires fondateurs (Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Development Bank of Southern Africa, European Investment Bank, Islamic Development Bank et Trade and Development Bank), l’Africa Investment Forum est la place de marché de l’investissement en Afrique visant à accélérer les transactions pour combler les lacunes de l’Afrique en matière d’investissement.

Fondé en 2018, l’Africa Investment Forum a mobilisé près de 143 milliards de dollars d’intérêt d’investissement. L’événement rassemble des chefs d’État, des chefs d’entreprise, des décideurs et des investisseurs pour faire progresser les transactions d’investissement critiques jusqu’à la clôture. Parmi les participants précédents figurent S.E. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, et S.E. Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana.

Pour mémoire, Rugby Afrique est l’organe directeur du rugby en Afrique et l’une des associations régionales de World Rugby. Elle réunit tous les pays africains qui pratiquent le rugby à XV, le rugby à sept et le rugby féminin. Rugby Afrique organise diverses compétitions, notamment les tournois de qualification pour la Coupe du monde de rugby et l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux olympiques. Avec 39 syndicats membres, Rugby Afrique se consacre à la promotion et au développement du rugby sur tout le continent. World Rugby a désigné le Ghana, le Nigeria et la Zambie comme trois des six nations émergentes connaissant une forte croissance dans le domaine du rugby.