Economie, éducation et politique au menu des journaux ivoiriens

L’inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l’intervention de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara à la tribune « les Rendez-vous du gouvernement » ainsi que la visite de Guillaume Soro à ses parents de Ferkessédougou, deux semaines après sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« La Côte d’Ivoire est désormais un hub portuaire », s’est réjoui hier, le PM Amadou Gon Coulibaly, lors de l’inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi, rapporte Fraternité Matin. «Désormais, les plus gros navires peuvent accoster au port d’Abidjan», complète le journal gouvernemental. «Que vaut réellement le canal de Vridi inauguré hier ?», interroge de son côté L’Intelligent d’Abidjan.

« Le port d’Abidjan représente 75% des recettes douanières de la Côte d’Ivoire », répond le PM Gon Coulibaly en couverture du même journal. C’est « un véritable symbole d’une ouverture de la Côte d’Ivoire sur le reste du monde », ajoute le ministre des transports, Amadou Koné, quand le DG du port, Hien Sié estime que cette nouvelle infrastructure permettra d’accueillir des navires transportant 10 000 conteneurs contre 3 500 dans le passé.

« La Côte d’Ivoire investira 800 milliards FCFA jusqu’en 2020 » pour la poursuite de ce projet, a également souligné M. Gon Coulibaly, selon Le Patriote. Ce qui fait dire à Le Jour Plus que suite à l’inauguration du canal de Vridi, le président Ouattara « redonne vie » à un vieux rêve du père de la nation ivoirienne Houphouët-Boigny.

La presse ivoirienne s’intéresse également à l’intervention de la ministre de l’éducation à la tribune « les rendez-vous du gouvernement », une plateforme d’échanges où des membres du gouvernement ivoirien expliquent à l’opinion les politiques publiques.

«Grèves intempestives, actions du gouvernement en faveur de l’école : les vérités de Kandia Camara à la communauté éducative», titre à ce propos, Le Jour Plus. « L’Etat a injecté 363 milliards FCFA dans le secteur de l’éducation nationale de 2011 à 2018 », reprend Le Patriote en attribuant ces propos à Mme Camara.

« Il n’y aura pas d’année blanche », rassure ensuite la ministre de l’éducation nationale dans les colonnes de L’Expression. Grève, sexe, drogue à l’école : «Kandia met les enseignants à leur place», fait remarquer pour sa part Le Rassemblement.

Le retour de Guillaume Soro sur ses terres, deux semaines après sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale occupe aussi une place de choix à la Une des journaux ivoiriens.

A ce sujet, Générations Nouvelles, parle d’un «accueil présidentiel» pour Soro à Ferké. Au nord hier, après sa rupture avec ses alliés, «accueilli en président, Soro crée l’émeute», renchérit Soir Info à côté de Le Nouveau Réveil qui encense en titrant que « Soro a fait trembler le nord, hier ». Ce qui fait écrire L’Inter que Guillaume Soro fait une démonstration de force à Ferkessédougou.