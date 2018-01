Economie et politique en couverture des journaux camerounais

Le clair-obscur dans la sphère de l’Ă©conomie nationale, mais Ă©galement des sujets Ă caractère politique meublent les contenus des journaux camerounais parus mardi.C’est le quotidien Ă capitaux publics, Cameroon Tribune, qui affiche la «rĂ©volution» sur quatre colonnes en couverture : la passation des marchĂ©s publics se fera dĂ©sormais en ligne, une avancĂ©e que vient de consacrer le Premier ministre Philemon Yang Ă travers une plateforme de dĂ©matĂ©rialisation dĂ©nommĂ©e «Cameroon On Line E-procurement System».

Ce système, selon la publication, a l’avantage de l’Ă©conomie du papier, de l’extrĂŞme cĂ©lĂ©ritĂ© dans le processus de passation des marchĂ©s et, surtout, une gouvernance assurĂ©e, l’attribution d’un marchĂ© allant dĂ©sormais au plus mĂ©ritant, au plan technique et de l’offre financière.

Mais il ne faudrait surtout pas croire que tout est rose dans ce milieu, relativise Le Quotidien de l’Economie qui signale de forts risques de disparition du budget d’investissement public (BIP) dans certains dĂ©partements ministĂ©riels.

En cause, la non maturation de plusieurs projets qui obère les efforts de planification, et donc de développement du pays, au moment où le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le pays est sous programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC), est particulièrement sourcilleux sur la gouvernance et, surtout, la discipline budgétaire.

Sur le front politique, la mĂŞme publication signale la position, de plus en plus inconfortable, du leader du Front social dĂ©mocratique (SDF, premier parti de l’opposition), Ni John Fru Ndi, qu’elle voit dĂ©sormais «en ballotage dĂ©favorable» : Ă la veille d’un congrès crucial et en pleine annĂ©e Ă©lectorale, l’homme qui ambitionnait de remplacer le prĂ©sident Paul Biya et d’apporter le changement est menacĂ© par son aile progressiste.

La vĂ©ritĂ©, appuie InfoMatin, est que cet homme de 77 ans, jadis charismatique, montre de sĂ©rieux signes d’usure puisque, au fil des Ă©vĂ©nements, c’est un leader de parti de plus en plus las, visiblement dĂ©passĂ© par les Ă©vĂ©nements et incapable de rĂ©inventer du «Power to the people», qui est apparu aux observateurs avertis.

BientĂ´t relĂ©guĂ© au rang de prĂ©sident d’honneur et «aujourd’hui atteint d’une inertie chronique, le Chairman, dont le courage permit l’Ă©mergence dans le sang du SDF le 26 mai 1990 Ă Bamenda, semble bien loin de l’arène politique, incapable de rĂ©agir aux faits majeurs ou tenant un langage ambigu Ă l’instar de ses prises de position sur la crise anglophone ou encore la forme de l’Etat».

Un homme qui a le vent en poupe, e ce moment, c’est le cĂ©lèbre avocat Akere Muna, qui s’est dĂ©clarĂ© candidat Ă la prĂ©sidentielle prĂ©vue en octobre prochain et qui, selon Mutations, vient de recevoir le soutien de l’influent maire de Yabassi (Littoral), Jacques Maboula Mboya.

Le non moins ancien vice-prĂ©sident de l’ONG de lutte contre la corruption Transparency International a d’autant plus le vent en poupe que, selon Emergence, Le Jour et Le Messager, il est dĂ©sormais adoubĂ© par une coalition de partis politiques et d’organisations de la sociĂ©tĂ© civile.

S’agissant de la crise anglophone, qui s’enlise au fil des mois, Le Jour fait Ă©tat d’une «folle rumeur», intervenue la veille et faisant Ă©tat d’attaques sĂ©cessionnistes dans les Ă©coles de la rĂ©gion du Sud-Ouest, une pure invention qui a eu le don d’installer la psychose dans toute la zone.

Le tumulte ainsi provoquĂ© a dĂ», selon Cameroon Tribune, conduire le gouverneur Bernard Okalia Bilai Ă solliciter la collaboration positive des directeurs d’Ă©tablissements scolaires, parents, enseignants et leaders d’opinion locaux, Ă qui il a demandĂ© de se lever comme un seul homme en refusant d’ĂŞtre victimes d’une manipulation et d’une intoxication malsaines.

A en croire The Horizon, les Ă©coles de la localitĂ© ont fermĂ© leurs portes Ă cause de l’invasion des Ă©tablissements par des membres d’une faction mystico-sĂ©cessionniste appelĂ©e «Odeshi».

Il s’est agi, renchĂ©rit IfoMatin, d’une rumeur distillĂ©e «par ceux qui, depuis un an, ne reculent devant rien pour empĂŞcher le bon dĂ©roulement des activitĂ©s scolaires», des sĂ©paratistes qui sur les rĂ©seaux sociaux multiplient les appels Ă paralyser les activitĂ©s dans toutes les villes anglophones.