Economie et social dominent la Une des quotidiens marocains

La problématique du chômage, le rapport de la Cour des comptes sur la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et les investissements américains au Maroc constituent les principaux sujets abordés par les quotidiens marocains parus ce mardi.+Akhbar Al Yaoum+ affirme ainsi que la principale obsession des Marocains n’est plus l’habitat, le transport, l’eau potable ou la sécurité, mais plutôt de trouver un emploi.

Citant les statistiques du Haut-commissariat au plan (HCP), le quotidien relève que les prévisions de chômage pour 2019 devraient s’établir à 10,1%, contre 9,9 % en 2018, touchant notamment les jeunes âgés entre 15 et 24 ans.

Certes, le phénomène du chômage est devenu structurel au Maroc, puisque l’économie nationale ne réalise pas un taux de croissance capable de créer de l’emploi, relève-t-il, notant qu’aujourd’hui il y a un besoin urgent d’un nouveau modèle de développement basé sur la bonne répartition de la richesse.

+L’Economiste+, qui se fait l’écho du rapport de la Cour des comptes sur la CDG, indique qu' »il faut en profiter pour réviser ou confirmer les règles du plus grand holding du pays », précisant que pendant de longues années, la caisse était hors de champs de la reddition des comptes.

La publication se demande, dans cette optique, si c’est normal que la Caisse crée tout un groupe d’entreprises actives sur le petit marché boursier, alors qu’il y avait déjà trop de monde sur cette catégorie d’épargne ?

Il y a du travail pour refaire le modèle de la Caisse. L’opportunité ne pouvait pas mieux tomber, insiste-t-il.

+Les Inspiration Eco+ rapporte qu’une importante mission économique de l’Etat de Floride (Etats-Unis) s’effectuera au Maroc du 14 au 18 avril prochain. Menée par Enterprise Florida (EFI), principale organisation de développement économique et de promotion du commerce international de cet Etat américain, cette mission de prospection vise à notamment faciliter la coopération commerciale entre les PME de Floride et les PME marocaines.

Le journal précise que ce rendez-vous sera marqué par plusieurs rencontres BtoB entre les deux parties, dans le but d’améliorer les échanges. Côté américain, Manny Mencia, vice-président du commerce international et du développement de l’EFI, cité par le journal, explique que le Maroc est devenu une destination de choix pour les investissements et le commerce étranger.

Le quotidien rappelle que le Maroc a, en effet, significativement augmenté ses investissements, ces dernières années, dans les infrastructures portuaires, industrielles et de transport pour se positionner comme centre d’affaires incontournable au niveau africain, ajoutant que le royaume présente de réelles opportunités pour les entreprises floridiennes.

+Bayane Al Yaoum+ fait savoir que le ministère de la Santé a affirmé que le sérum et le vaccin antirabique sont disponibles en quantité suffisante pour répondre aux besoins nationaux, démentant les informations relayées par des médias et sur les réseaux sociaux par rapport à une prétendue « rupture de stock du sérum et de vaccin antirabique dans les bureaux d’hygiène à cause de problèmes avec l’Institut Pasteur ».

Dans un communiqué conjoint, le ministère et l’institut, cité par le quotidien, soulignent que « Depuis de nombreuses années, l’Institut approvisionne, de manière normale et en quantité sollicitée de sérum et de vaccin antirabique, les bureaux d’hygiène qui font des bons de commande de la commune » et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le domaine des marchés publics.