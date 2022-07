Economie : le Cameroun parmi les pays les plus endettés d’Afrique

C’est ce qu’a révélé la banque mondiale dans un classement contenu dans son rapport annuel 2021.

Une dette cumulée selon ce rapport auprès de la Chine, du Fond Monétaire international et de la Banque Mondiale. Au 7eme rang de ce classement, la Cameroun cumule une dette qui s’élève à 5, 5 milliards de dollars indique la banque mondiale.

Dans ce rapport, le pays est classé 7è sur le continent. Sa dette s’élève à 5,5 milliards de dollars. Le Cameroun est suivi par le Nigéria (4,8 milliards de dollars), le Ghana(3,5 milliards de dollars) et la RD-Congo(3,4 milliards de dollars).

Ces données surviennent alors que, la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) indiquait récemment que, la dette publique augmente de 0.3 %.

11 109 Milliards de FCFA, c’est le montant affecté à la dette publique au Cameroun depuis le 30 septembre 2021.L’explication de cette légère inflation de la dette publique se résume à trois choses.

« Elle est le fruit (I) des décaissements des appuis budgétaires liés au nouveau programme économique et financier auprès du Fond Monétaire et International (FMI) et de la Banque Mondiale(II), de l’effectivité des nouveaux accords de dette et des émissions de titres publics(III). Composée de dette extérieure (71,9%), de dette intérieure (28,1%) et de dette des entreprises et établissements publics (8,1%), la dette publique représente 42,5% du Produit Intérieur Brute (PIB) », soulignait la CCA.

Ladite dette selon la CAA est principalement détenue par la Chine (61,8%), la France (28,5%) la Banque Mondiale (37,6%), la Banque Africaine de Développement (27,6%) et le FMI (20,9%), pour un montant de 6 355 Milliards de FCFA au titre de dette extérieure.

Par conséquent, le montant des titres représentant les engagements financiers en cours s’évalue à 7 320 Milliards de FCFA. Quant à la dette intérieure repartie entre les titres publics (45,2%), les dettes structurées (30,9%), l’emprunt consolidé BEAC (21,6%) et les dettes non structurées (2,4%), s’évalue à 2 670,3 Milliards de FCFA. L’encours de la dette intérieure quant à elle correspond à 449,8 Milliards de FCFA.

« Comparativement au mois précédent où la dette s’évaluait à 10 983 Milliards de FCFA, on note une légère hausse de 0,3% de la dette publique et on enregistre une baisse mensuelle de 0,4% en glissement mensuel dû au remboursement du principal de 1,8 Milliards de FCFA en début du mois d’octobre 2021« , soulignait la CAA.