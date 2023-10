Economie numérique : la start-up camerounaise Koree remporte  l’Ecobank Fintech Challenge 2023

Après la start-up nigériane Touch and Pay l’année dernière, c’est Koree, une application camerounaise qui « permet aux gens de récupérer leur monnaie », qui a remporté vendredi 06 octobre à Lomé, la 6e édition du concours Ecobank Fintech Challenge.

L’application dont l’objectif est de résoudre le problème de la pénurie de monnaie en Afrique francophone, a été couronnée lauréate, suivie de Makuta de la RDC et Flexpay du Kenya, qui ont respectivement remporté les deuxième et troisième places. Ces trois finalistes ont été choisis parmi huit concurrents pour la phase finale, et empochent ainsi des chèques de 50 000, 10 000 et 5 000 dollars respectivement​.

Fondé par la Camerounaise Magalie Gauze-Sanga, ce portefeuille électronique facilitant les remboursements de cashback ou de monnaie devient ainsi la première initiative camerounaise à être couronnée dans le cadre d’Ecobank Fintech Challenge. Ce concours d’innovation permet aux finalistes une intégration au programme Ecobank Fintech Fellowship, avec pour possibilité de devenir de potentiels collaborateurs de ce groupe bancaire panafricain.

C’est une première pour une start-up francophone et pour le Cameroun. Magalie Gauze-Sanga, la CEO de Koree, devient aussi la première femme à remporter ce prix dans un univers fintech où les figures féminines restent singulièrement rares.

La jeune start-uppeuse est diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’EM Lyon, nantie d’un Master en Économie Internationale et d’un Master en Management. Elle a commencé sa carrière comme responsable régionale des services financiers chez JumiaPay pour l’Afrique de l’Ouest, puis a rejoint le réseau African Women in Fintech & Payments. Elle a également été COO chez Julaya et responsable des paiements chez Anka, avant de créer Koree.

« Je suis très contente d’avoir gagné ce challenge”, se réjouit la Camerounaise, qui, après avoir échoué à passer le cap de la sélection l’année dernière, a tenté à nouveau sa chance cette année. “Nous avions postulé l’année dernière, mais hélas, étant encore en phase initiale avec seulement quelques mois d’existence, nous n’avions pas beaucoup de succès, ce qui nous a barré la voie de la sélection. Nous sommes revenus bien plus robustes pour cette édition”, a confié Gauze-Sanga.

Cette initiative annuelle, organisée par le groupe bancaire Ecobank, vise à encourager l’innovation dans le secteur de la technologie financière en Afrique. Koree, sous la houlette de sa fondatrice et CEO, Magalie Gauze-Sanga, s’est distinguée parmi les plus de 1 490 fintechs en compétition pour cette édition.