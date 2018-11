Economie, santé et foot au menu de la presse congolaise

Les quotidiens congolais parvenus vendredi à APA traitent essentiellement des négociations Congo/FMI, de la 25ème mission médicale qui séjourne au Congo du match Congo-République démocratique du Congo comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.« Economie : Congo : Le Fond monétaire international(FMI) demande encore de gros efforts », barre ainsi à sa Une le bihebdomadaire catholique La Semaine africaine qui fait un zoom sur le rapport de la mission du FMI qui a séjourné au Congo du 5 au 14 novembre dernier.

Le quotidien La griffe revient, pour sa part, sur la convocation de 532 entreprises par le ministère des finances et du budget en vue de s’acquitter de leurs créances.

Sur un tout autre sujet, Les Dépêches de Brazzaville, revient sur la venue à Brazzaville depuis le 14 novembre de la 25ème mission médicale chinoise, « Une mission qui va contribuer à l’amélioration de l’offre de soins de qualité aux malade dans deux structures médicales du Congo que sont l’hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire et celui de l’amitié sino-congolaise à Brazzaville », informe le quotidien.

Sous le titre « Lequel des deux Congo aura le sourire ? », le journal Le Patriote s’interroge quant à lui sur l’issue du match entre les deux Congo qui s’affrontent pour la troisième fois à l’étape des phases éliminatoires de la CAN avant de relever qu’ « il existe une rivalité féroce et acharnée entre le grand (80 millions d’habitants qu’est la RDC) et le petit Congo (5 millions d’habitants) ».

Et Semaine africaine de conclure que : « ces retrouvailles Congo-RDC en éliminatoires de CAN 2019, s’annoncent électriques. »