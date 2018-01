Economie, santé et sport meublent la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi ont focalisĂ© leurs commentaires sur le paiement numĂ©rique, les prĂ©paratifs piur lutter contre le virus d’Ebola, l’Ă©tat du secteur du tourisme national et le CHAN-2018 au Maroc.+Aujourd’hui Le Maroc+ affirme que le paiement numĂ©rique pourrait rapporter gros Ă une ville comme Casablanca. Le quotidien, qui se base sur les rĂ©sultats d’une Ă©tude menĂ©e par Visa et dont les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© rĂ©cemment dĂ©voilĂ©s, explique que ce mode de paiement pourrait rĂ©duire de 4,3% le taux de chĂ´mage Ă Casablanca d’ici 2032. Pour les auteurs de ladite Ă©tude, les impacts possibles des paiements numĂ©riques sur les indicateurs Ă©conomiques de la ville de Casablanca, au cours des 15 prochaines annĂ©es, ne sont pas nĂ©gligeables.

Car, non seulement ils rĂ©duiraient de 4,3% le taux de chĂ´mage, mais contribueraient Ă©galement Ă une croissance du PIB Ă raison de 11,5 points de base. Et ce n’est pas tout. La publication indique aussi que les paiements Ă©lectroniques, effectuĂ©s par cartes ou via paiements mobiles, pourraient rapporter annuellement près de 900 millions de dollars, soit 8,41 milliards de dirhams, Ă l’Ă©conomie de Casablanca.

Le journal poursuit en ajoutant que ce mode de paiement a aussi un impact positif sur la transparence fiscale. Ainsi, l’Etat marocain pourrait Ă©conomiser jusqu’Ă 300 millions de dollars grâce Ă une augmentation sensible des recettes fiscales, sous l’effet d’une meilleure traçabilitĂ© des transactions commerciales opĂ©rĂ©es et grâce Ă la baisse des coĂ»ts liĂ©s Ă la justice pĂ©nale…

+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que le Maroc ne veut rien laisser au hasard et s’apprĂŞte Ă faire face Ă d’Ă©ventuels cas de contamination par le virus Ebola, dès le mois prochain.

Le quotidien affirme que le ministère de l’IntĂ©rieur coordonne les actions de lutte contre le virus Ebola. Il a ainsi mobilisĂ© 32 ambulances Ă©quipĂ©es et confiĂ© Ă la Protection civile la lourde tâche d’intervenir.

En plus des ambulances, dont les Ă©quipements ont coĂ»tĂ© près de 4 millions de dirhams, le Royaume mobilisera d’autres moyens de riposte, essentiellement des hĂ©licoptères pour Ă©vacuer les Ă©ventuelles victimes, mais aussi les Ă©quipements nĂ©cessaires Ă la dĂ©tection du virus sur les frontières aĂ©riennes, maritimes et terrestres du pays.

+Al Bayane+ revient sur la situation du tourisme local, notamment la destination d’Agadir. Pour le journal, la prĂ©sente dĂ©convenue dans laquelle plonge le secteur local n’est point une fatalitĂ© : plus que jamais, la dĂ©livrance est imminente, au bonheur d’un secteur mis Ă mal, depuis plus d’une dĂ©cennie.

Plusieurs indicateurs laissent entendre que le redressement pointe Ă l’horizon, notamment l’entrĂ©e en lice des milieux fort influents dĂ©sireux de reprendre en main de grosses structures hĂ´telières, prĂ©cise le quotidien, expliquant que « ce rabattement de ces hautes sphères sur l’hĂ´tellerie dans la première station balnĂ©aire du Royaume est prĂ©vu et planifiĂ© de main de maitre pour s’accaparer pour de bon tout ce potentiel touristique mal exploitĂ©, depuis des lustres ».

Il estime que la remise en marche de la machine de la promotion du produit d’Agadir pourrait ĂŞtre envisagĂ©e Ă travers les grands marchĂ©s Ă©metteurs dans les foires de l’industrie du tourisme les plus prestigieuses de la planète.

Au registre sportif, +Assabah+ estime que trouver des supporters pour remplir les stades du CHAN 2018, voilĂ le cauchemar des organisateurs de cette compĂ©tition, organisĂ©e pour la première fois dans le royaume. Le match d’ouverture entre le Maroc et la Mauritanie n’Ă©tait finalement qu’un trompe-l’Ĺ“il. Car les deux matchs qui lui ont succĂ©dĂ© n’ont pas attirĂ© les foules, mettant un peu plus dans l’embarras le comitĂ© d’organisation qui dĂ©sespère de voir se garnir les gradins du CHAN, rapporte le quotidien.

La dĂ©ception est d’autant plus grande que les organisateurs tablaient sur la prĂ©sence en moyenne de 10.000 supporters par match. Un rĂ©sultat loin d’ĂŞtre atteint puisque lors de l’autre confrontation du groupe A, entre le Soudan et la GuinĂ©e, pas plus de 2.500 supporters ont regardĂ© le match depuis les gradins. 5.000 supporters ont quant Ă eux assistĂ© Ă la rencontre entre la CĂ´te d’Ivoire et la Namibie, pour la plupart des ressortissants de ces deux pays, fait savoir la publication.