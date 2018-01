Economie, social et enseignement au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi consacrent leurs commentaires Ă l’impact de l’automatisation sur l’Ă©conomie marocaine, aux manifestations de Jerada et au secteur de l’enseignement.+L’Economiste+ se penche sur les consĂ©quences de l’automatisation sur l’Ă©conomie nationale. Revenant sur la dĂ©cision d’un groupe français d’Ă©picerie fine de relocaliser une partie de son activitĂ© d’ensachage, qui Ă©tait jusque-lĂ rĂ©alisĂ©e auprès d’un sous-traitant Ă Marrakech, et dont des automates japonais vont se charger Ă coĂ»t Ă©quivalent, le journal estime que si l’affaire peut paraitre « anecdotique » pour certains, « elle n’en est pas moins symptomatique des enjeux qui vont se poser avec acuitĂ© pour l’Ă©conomie marocaine Ă très court terme ».

L’arrivĂ©e d’une robotisation low cost va permettre d’automatiser beaucoup plus facilement la production manufacturière que les services, avertit-il, se demandant comment faire face à « cette lame de fond quand les relocalisations seront de plus en plus tentĂ©es par l’utilisation de technologies qui reconfigurent la production Ă travers des process beaucoup moins exigeants en main-d’Ĺ“uvre».

+Al Massae+ revient sur les manifestations de Jerada. Evoquant des propos du  publication relève que le sentiment collectif d’insatisfaction de la population de Jerada, procurĂ© notamment par la hausse des factures d’Ă©lectricitĂ© et d’eau potable, qui s’ajoute Ă la pauvretĂ© et Ă la prĂ©caritĂ©, ne peut en aucun cas ĂŞtre apaisĂ© par des « discours qui flattent les passions », tel que cela se fait pendant les campagnes Ă©lectorales, « car nous sommes face un mĂ©contentement populaire que le gouvernement n’hĂ©site malheureusement pas Ă exacerber ».

Les protestations de Jerada montrent que nos responsables, au lieu de chercher le « remède efficace » et « combattre la maladie », recourent aux « calmants » et « s’empressent de combattre le patient ».

+Akhbar Al Yaoum+ souligne qu’Ă la veille de l’adoption par le gouvernement du projet de loi-cadre relatif au rĂ©gime de l’Education nationale, de l’enseignement et de la recherche scientifique, des syndicats lèvent le ton pour dĂ©noncer la fin de la gratuitĂ© de l’enseignement public.

Le journal met en garde l’ExĂ©cutif contre la fin de la gratuitĂ© dans l’enseignement public, ajoutant que ce projet de loi-cadre vise « Ă imposer des taxes relativement Ă©levĂ©es au niveau du secondaire et du supĂ©rieur, surtout pour les Ă©lèves et Ă©tudiants voulant accĂ©der Ă des cycles de formation spĂ©cifique, que ce soit au lycĂ©e ou dans les facultĂ©s».

« Les syndicats protestent contre la fin de la gratuitĂ© de l’enseignement public », titre pour sa part +Al Ahdath Al Maghribia+ qui nous apprend que l’Organisation dĂ©mocratique du travail (ODT) compte organiser, le 18 fĂ©vrier, une marche de protestation.

Le quotidien ne prĂ©cise pas pourquoi ce syndicat s’est donnĂ© un tel dĂ©lai pour descendre dans la rue. Toujours est-il, prĂ©cise le journal, que l’ODT accuse le gouvernement de vouloir « dĂ©truire le système d’enseignement, sur la base de recommandations d’instances internationales ».