Economie, social et justice au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets dont la flexibilitĂ© du dirham, la problĂ©matique de l’encadrement des citoyens, la subvention du gaz butane et les plaintes de particuliers accusant des juges de divers abus.+L’Economiste+ indique que la flexibilitĂ© du dirham « n’est plus Ă l’ordre du jour. C’est un grave prĂ©judice ».

« Le Maroc ne permet pas de spéculer sur les monnaies, la réglementation appuie obligatoirement le change sur des opérations réelles », estime-t-il.

+Al Alam+ aborde la problĂ©matique de l’encadrement des citoyens. Pour la publication, la rĂ©pulsion que les citoyens Ă©prouvent Ă l’Ă©gard de l’expression publique dans les cadres constitutionnel et institutionnel augmente de plus en plus ces dernières annĂ©es, tel qu’aujourd’hui on a tendance Ă croire que le cadre traditionnel d’expression n’est plus en mesure d’assimiler leurs revendications, si bien qu’ils cherchent d’autres espaces et de modes alternatifs leur permettant d’exprimer leurs prĂ©occupations.

Quand les citoyens, individus et collectivitĂ©s, boudent les cadres conventionnels, notamment le parti, l’association et le parlement, et cherchent d’autres moyens, cela signifie qu’il y a une rupture de la confiance entre les citoyens et les institutions constitutionnelles, institutionnelles et syndicales, explique-t-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ affirme ainsi que 2018 sera la dernière annĂ©e durant laquelle le gouvernement subventionnera le gaz. Et d’ajouter que, en 2019, la Caisse de compensation n’interviendra plus pour soutenir les prix de ce produit.

Le journal se base principalement sur la dĂ©claration faite par le ministre chargĂ© des Affaires gĂ©nĂ©rales, Lahcen Daoudi devant les parlementaires. Lors de cette intervention, il a niĂ© la volontĂ© de l’ExĂ©cutif de supprimer cette subvention dès cette annĂ©e et affirmĂ© la prioritĂ© actuellement donnĂ©e Ă la mise en place d’un registre national permettant d’identifier les personnes en droit de bĂ©nĂ©ficier d’un soutien social de l’État.

Selon le quotidien, qui souligne que les déclarations de Lahcen Daoudi sonnent comme un démenti aux rumeurs circulant sur une suppression imminente de la subvention du gaz butane, ce dossier pourrait connaître, en 2019, une avancée majeure.

+Assabah+ fait savoir que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a recueilli, depuis sa création, un total de 2.600 plaintes contre des juges accusés de divers abus dans des affaires en justice.

Des sources du journal prĂ©cisent que la majoritĂ© des plaintes recueillies par le Conseil du pouvoir judiciaire a Ă©tĂ© traitĂ©e selon des critères dĂ©terminĂ©s par Mustapha Faris, prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ© du Conseil. Le processus de rĂ©ception des plaintes a notamment Ă©tĂ© marquĂ© par une notable rĂ©activitĂ©, la procĂ©dure, qui s’inscrit dans le cadre de l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, visant Ă rĂ©installer une confiance entre les citoyens et la justice marocaine.

Ces mĂŞmes sources prĂ©cisent que les plaintes en question sont soit envoyĂ©es par courrier, soit dĂ©posĂ©es au siège du Conseil. Et, chaque semaine, le cabinet du ministre de la justice reçoit des centaines de plaintes qu’il prend le soin de transmettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour les traiter dans les plus brefs dĂ©lais. Le taux de rĂ©ponse Ă ces plaintes aurait d’ailleurs atteint 97%.