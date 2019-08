Economie, social et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets notamment les investissements du Maroc en Afrique, l’approvisionnement des marchés par les animaux destinés à l’abattage, la baisse du taux de chômage et les Jeux Africains qui débuteront le 12 août au Maroc.+Le Matin+ écrit que le Maroc a multiplié les initiatives et procédé à d’importants investissements en Afrique dans de nombreux. Cependant, les échanges commerciaux gagneraient à passer à la vitesse supérieure.

Si en 2018, la balance commerciale du Maroc affichait un déficit avec tous les continents à l’exception de l’Afrique, l’excédent avec cette dernière s’est réduit de 4,4 milliards de DH (1 euro = 10,6 DH), sous l’effet conjoint d’une baisse des exportations et d’une hausse des importations, selon le rapport 2018 sur le commerce extérieur de l’Office des changes.

L’année dernière, les expéditions marocaines à destination de l’Afrique ont, en effet, accusé un recul de 2,4% à 21,57 milliards de DH. Leur part dans les exportations globales du pays ressort ainsi à 7,8%. Cette baisse est intervenue alors que les ventes globales du pays à l’étranger se sont améliorées de 10,6% sur un an, atteignant 275,15 milliards de DH, soit leur plus haut niveau depuis au moins 2014, relève la publication.

+Libération+ indique que l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de l’Aïd est assuré.

Selon les résultats de l’évaluation de la situation prévisionnelle effectuée par les services du ministère de l’Agriculture, en étroite concertation avec les professionnels de la filière des viandes rouges, les disponibilités en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de l’Aïd dépassent la demande de plus de 40%.

«L’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8,5 millions de têtes dont 4,3 millions d’ovins mâles, 2,8 millions de brebis et 1,4 million de caprins», a indiqué le ministère, cité par le journal, notant que la demande est quant à elle estimée à 5,4 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 460 milles caprins.

+Al Alam+ fait savoir que le taux de chômage est ainsi passé de 9,1% à 8,5% au niveau national. Il a baissé de 13,7% à 12,4% en milieu urbain et s’est accru de 3% à 3,3% en milieu rural, indique le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Avec une baisse de 84.000 personnes en milieu urbain et une hausse de 7.000 en milieu rural, le nombre total de chômeurs a reculé, entre les deux périodes, de 77.000 personnes au niveau national, s’établissant à 1.026.000 chômeurs, souligne le HCP, cité par le quotidien.

Au registre sportif, +Assabah+ rapporte que c’est ce lundi que débuteront les premiers Jeux africains jamais organisés au Maroc. Ils auront principalement lieu à Rabat et se poursuivront jusqu’au 31 août. Plus de 600 athlètes ainsi que 10.000 visiteurs sont attendus au Maroc à l’occasion de cet événement sportif continental.

Le ministère de la Jeunesse et de sports a finalisé tous les préparatifs et le Maroc est fin prêt pour accueillir cet événement continental d’envergure. Cette douzième édition des Jeux africains connaîtra la participation de 600 athlètes qui participeront dans 28 compétitions différentes et 26 disciplines sportives. Dix-huit d’entre elles seront qualificatives aux prochains Jeux olympiques, qui auront lieu en 2020 à Tokyo. Il s’agit de sports tels que l’athlétisme, le canoë kayak, le beach volley, le tennis de table, l’équitation, le judo, le taekwondo, le badminton ou encore l’escrime, précise le journal.

Parallèlement aux compétitions sportives, les Jeux africains comprendront également des événements culturels, d’autant que cette édition aura lieu au même moment que la fête de la Jeunesse.

Enfin et pour mieux faciliter l’accès des athlètes africains au Maroc, ces derniers ont été exemptés de visa par les autorités marocaines, indique la publication.