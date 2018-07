Ecrans noirs : soixante-dix films sélectionnés pour le challenge

Annoncée du 13 au 22 juillet prochain, la 22ème édition des Ecrans noirs connaîtra la participation de plusieurs pays.

17. C’est le nombre total de films que va présenter le Cameroun au cours de ce festival du 7ème art. En plus du Cameroun, la Tunisie, l’Ouganda, le Bénin, l’Algérie, l’Egypte, l’Afrique du Sud, la RD Congo, le Burkina Faso, le Maroc, le Mali et le Sénégal présenteront eux aussi leurs productions. Pendant une semaine, les villes de Yaoundé et Douala, serviront de cadre au déroulement de ce rendez-vous du film africain.

Plusieurs catégories ont été maintenues à cet effet. Dans la catégorie des longs métrages étrangers, l’on aura des films en provenance d’Allemagne, de Belgique, du Brésil, de la Corée et du Portugal. Dans la catégorie des séries, le Nigeria entrera en tête devant le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine. La catégorie Afrique Centrale quant à elle, comptera des films provenant du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la RDC. Hormis la projection des films, les festivaliers pourront profiter des séances de formation et participer à des conférences-débats prévues dans les deux métropoles.