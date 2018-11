EDF Pulse Africa dévoile les lauréats de son concours 2018

Le groupe Electricité de France (EFD) annonce, dans un communiqué reçu lundi à APA, avoir récompensé à Paris les quatre lauréats de la deuxième édition des prix EDF Pulse Africa, concours visant à révéler et accompagner des innovateurs africains engagés pour le développement énergétique du continent.Parmi les 10 finalistes, le Grand Jury pluridisciplinaire a primé respectivement un lauréat kenyan pour son projet SAVANNA CIRCUIT TECH (catégorie Production d’usages et de services électrique), le projet ghanéen BLACK STAR ENERGY LTD (catégorie Production électrique hors réseau) et le projet nigérian SOLARCREED (catégorie Production électrique off-grid) dont le 3e prix est ex-aequo avec le projet rwandais WATER ACCESS RWANDA (catégorie Accès à l’eau).

« Les quatre lauréats ont remporté les dotations allant de 5000 euros à 15.000 euros, ainsi qu’un accompagnement complet, comprenant », a renseigné le communiqué, précisant qu’il y a eu cette année pour ce concours « 4 fois plus de candidats que l’an dernier ».

Ainsi, « EDF Pulse Africa confirme le dynamisme des start-up africaines et l’intérêt pour la démarche d’accompagnement proposée par EDF » qui développe « activement » en Afrique des solutions énergétiques bas-carbone « tout en contribuant » à l’électrification du continent.

« Nous sommes fiers d’encourager ces initiatives particulièrement inspirantes, qui feront partie des solutions énergétiques de demain et qui s’inscrivent dans la dynamique de notre portefeuille d’activités en Afrique », a déclaré Marianne Laigneau, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Internationale et présidente du jury EDF Pulse Africa.

« Le succès de cette deuxième édition des Prix EDF Pulse Africa confirme l’attractivité de la démarche d’accompagnement proposée par EDF. L’extraordinaire richesse des projets candidats révèle le potentiel entrepreneurial de la jeunesse africaine, à la fois audacieuse, innovante et parfaitement en phase avec les enjeux de son continent », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, « la démarche EDF Pulse Africa se situe dans la continuité des prix EDF Pulse qui, depuis leur lancement en 2012, ont déjà permis de faire émerger et d’accompagner 1500 projets d’innovations portés par des start-up en France, au Royaume Uni et en Italie », a indiqué le communiqué.