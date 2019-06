Education et culture alimentent la presse en ligne burkinabè

Les journaux en ligne burkinabè visités par APA ce samedi traitent de l’actualité nationale marquée par des questions liées à la culture et à l’éducation.Lefaso.net renseigne que le Syndicat national des travailleurs de l’éducation du Faso (SYNTEF) vient de voir le jour dans le monde syndical de l’éducation.

«À peine né, il a tenu à marquer son désaccord avec la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) au sujet du protocole d’accord signé avec le ministère de l’Éducation nationale», relate le journal en ligne, précisant que c’était lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Ouagadougou.

A ce propos, Wakatséra.com met en exergue : «Burkina: des enseignants se dressent contre le statut valorisant».

Le média en ligne souligne que «des instituteurs qui se sentent lésés dans les dernières négociations de la CNSE avec le gouvernement burkinabè, se sont organisés pour mettre en place leur syndicat qui remet en cause le statut valorisant».

De son côté, Fasozine.com informe que l’épouse du président chinois Xi Jinping, Mme Peng Liyuan, a rencontré jeudi 30 mai à Beijing, des étudiantes en Master de l’Université des Femmes de Chine.

Le confrère rapporte que «selon la première dame chinoise, la Chine attache une grande importance à la cause des femmes, et souhaite mener activement des coopérations avec les pays étrangers dans ce domaine».

Le même journal en ligne, dans sa rubrique culture, affiche : «Droits d’auteur: plus de 288 millions de FCFA à répartir entre les artistes du Burkina».

A ce sujet Burkina24.com indique que la Direction générale du Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a initié une rencontre, le 31 mai 2019 à Ouagadougou, avec les acteurs de la filière musique.

Et d’ajouter que l’objectif a été d’échanger sur l’adoption de son projet portant sur le «Renforcement de la filière musique et ses nouveaux modèles économiques au Burkina Faso et dans certains pays de l’UEMOA».

Le même site d’information fait remarquer que pour le paiement des droits d’auteur de mai 2019, «9905 bénéficiaires peuvent passer à la caisse du BBDA».