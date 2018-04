Education et politique au menu des quotidiens burkinabÃ¨

Les quotidiens burkinabè reçus Ă APA, ce vendredi matin, commentent la rencontre, la veille, entre le prĂ©sident du Faso et l’opposition politique, tout comme le conseil de cabinet tenu hier au premier ministère, Ă propos de la fermeture des Ă©coles dans les rĂ©gions du nord et du Sahel, du fait du terrorisme.«Ecoles fermĂ©es au Sahel et au Nord-Burkina : Des mĂ©canismes envisagĂ©s pour leur rĂ©ouverture», titre le quotidien privĂ© Aujourd’hui au Faso.

Selon ce journal, le Premier ministre (PM) Paul Kaba Thiéba, a présidé, hier jeudi 19 avril 2018, à la Primature à Ouagadougou, un conseil de cabinet sur la fermeture des écoles dans les régions du Nord et du Sahel, à cause du terrorisme.

«Il en ressort que des stratĂ©gies sont mises en places en vue de permettre une reprise diligente des cours dans lesdites Ă©coles», relate Aujourd’hui au Faso.

A ce sujet, Le Pays affiche: «Fermeture des écoles au Sahel et au Nord : La réouverture annoncée pour bientôt».

Quant Ă L’Observateur Paalga, le doyen des quotidien privĂ©s du Burkina Faso, il arbore en manchette ces chiffres: «216 Ă©coles fermĂ©es, 20 000 Ă©lèves dans la nature».

Pour sa part, le journal Le Quotidien reprend ces propos du ministre de l’Education nationale et de l’AlphabĂ©tisation, Stanislas Ouaro : «Aucun enseignant n’a dĂ©missionnĂ©. Ce sont des dĂ©parts temporaires».

Le mĂŞme journal privĂ© consacre sa manchette Ă l’audience accordĂ©e par le prĂ©sident du Faso Roch Marc Christian KaborĂ© Ă l’opposition politique.

Il reprend en guise de titre, cette dĂ©claration du Chef de file de l’opposition politique ZĂ©phirin DiabrĂ© : «En 2020, il faut que les Burkinabè qui sont Ă l’extĂ©rieur puissent enfin voter».

L’Observateur Paalga, citant lui aussi DiabrĂ©, de renchĂ©rir : «Vote des Burkinabè de l’Ă©tranger : +Il faut qu’on en finisse avec les faux rendez-vous +».

Parlant de cette rencontre avec le chef de l’Etat, Aujourd’hui au Faso arbore: «Constitution de la V RĂ©publique et vote des Burkinabè de l’Ă©tranger: Roch consulte l’opposition».

De son cĂ´tĂ©, le quotidien national Sidwaya abonde dans le mĂŞme sens en mentionnant Ă sa Une: «Vote des Burkinabè de l’extĂ©rieur: Pouvoir et opposition veulent accorder leurs violons»