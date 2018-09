Education : jour de rentrée scolaire au Cameroun

Le coup d’envoi de la rentrée académique 2018/2019 a été officiellement donnée ce lundi 3 septembre. Depuis le petit matin, des vagues d’élèves en route pour leurs établissements respectifs sont visibles dans différentes villes du pays. Une reprise à plusieurs vitesses, selon que l’on se trouve dans les principales villes, en zone anglophone, dans la partie septentrionale ou en zone rurale.

Embouteillages spectaculaires à Douala

Le trafic routier était le principal invité de la rentrée scolaire dans la ville de Douala. Au Carrefour cité, à Bonaberi, à Deïdo comme à New-Bell, les files interminables de voitures ont contribué à augmenter le stress déjà présent dans les esprits des jeunes élèves. Une difficulté qui a contraint bon nombre d’entre eux à emprunter des moto-taxis, avec son lot de risques.

The embouteillage in Douala this morning is very very talented. Grammy level.

— NGWANE’s Son (@BineMoukouri) September 3, 2018