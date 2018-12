Education nationale et lutte contre le terrorisme en couverture des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè dans leurs livraisons de ce mardi évoquent l’extermination de six présumés terroristes par la gendarmerie nationale et la situation au ministère en charge de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.Aujourd’hui au Faso, quotidien privé, revient sur la sortie, hier lundi, lors d’une conférence de presse, de la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE).

Le journal arbore à sa Une : «Négociation Gouvernement-CNSE : Les syndicats suspendent les évaluations», avant d’ajouter que «le ministère de l’éducation menace».

Pour sa part, le quotidien aux capitaux publics Sidwaya, après avoir renseigné que les syndicats des enseignants suspendent les évaluations, fait observer que «le gouvernement (est) disposé au dialogue».

Parlant de lutte contre le terrorisme, le journal privé Le Pays informe que «six présumés terroristes ont été abattus», dans la région de l’Est par les gendarmes, hier lundi lorsque leur véhicule de patrouille a été pris dans une embuscade.

Le sujet est évoqué par le journal privé Aujourd’hui au Faso dans sa rubrique ‘’News du jour », sous le titre : «6 assaillants abattus à Bourgui».

De son côté, L’Observateur Paalga, le plus ancien des quotidiens privés du Burkina Faso affiche : «Région de l’Est : 6 présumés terroristes tués dans une embuscade».

Le journal publie un communiqué de la gendarmerie qui informe qu’au cours de l’opération, un gendarme a été légèrement blessé et que quatre fusils kalachnikovs ainsi que quatre chargeurs garnis ont été saisis et le véhicule a été endommagé par les tirs.

«La gendarmerie nationale, souligne le communiqué cité L’Observateur, saisit cette opportunité pour inviter les populations de la région de l’Est à une franche collaboration avec les Forces de sécurité».