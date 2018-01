Effervescence Ã  Porto Alegre avant le jugement en appel de Lula

Portant des t-shirts rouges et agitant des drapeaux, des milliers de partisans de Lula ont envahi mardi les rues de Porto Alegre, oĂą l’icĂ´ne de la gauche doit prendre la tĂŞte d’un cortège en soirĂ©e, Ă la veille d’un jugement en appel menaçant sa candidature Ă la prĂ©sidentielle.

CondamnĂ© Ă près de dix ans de prison pour corruption et blanchiment, Luiz Inacio Lula da Silva est suspendu Ă la dĂ©cision de trois juges de la Cour d’appel de cette ville du sud du BrĂ©sil.

Celle-ci pourrait compromettre sa candidature Ă la prĂ©sidentielle d’octobre, pour laquelle les sondages le donnent grand favori.

Les autoritĂ©s de l’Etat de Rio Grande do Sul, dont Porto Alegre est la capitale, ont annoncĂ© un dispositif spĂ©cial de sĂ©curitĂ©, avec le soutien d’hĂ©licoptères et d’importantes forces de maintien de l’ordre.

En milieu d’après-midi, plusieurs dizaines de militants, la plupart habillĂ©s de rouge, Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents au « Carrefour dĂ©mocratique », ensemble de rues piĂ©tonnes du centre-ville d’oĂą partira le cortège dont Lula doit prendre la tĂŞte.

– Coupure d’Ă©lectricitĂ© –

Auparavant, un rassemblement de femmes en faveur de sa candidature a eu lieu devant l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de Porto Alegre. L’Ă©vĂ©nement aurait dĂ» avoir lieu Ă l’intĂ©rieur du bâtiment, mais une coupure d’Ă©lectricitĂ© a obligĂ© les militantes Ă aller dans la rue, les discours ayant lieu sur un podium improvisĂ©.

« Nous sommes ici pour faire acte de rĂ©sistance dĂ©mocratique », a affirmĂ© Ă la mi-journĂ©e Dilma Rousseff, la figure de proue du mouvement qui avait succĂ©dĂ© Ă Lula Ă la prĂ©sidence en 2011 avant d’ĂŞtre destituĂ©e par le Parlement en 2016 pour maquillage des comptes publics.

Elle a dĂ©noncĂ© un « coup d’Etat » orchestrĂ© « pour dĂ©truire notre parti (PT, Parti des travailleurs), mais surtout pour dĂ©truire notre leader, Lula ».

« La dĂ©mocratie de notre pays est malade », a affirmĂ© au tĂ©lĂ©phone Ă l’AFP Gleisi Hoffmann, la prĂ©sidente du PT, qui avait causĂ© une vaste polĂ©mique la semaine dernière en affirmant qu’il faudrait « tuer des gens » pour mettre Lula en prison.

« Le PT est hautement mobilisé dans toutes les régions du pays », a-t-elle ajouté.

Dans la matinĂ©e, cinq routes ont Ă©tĂ© bloquĂ©es par des militants du Mouvement des paysans Sans-Terre (MST) Ă Bahia (nord-est), oĂą Lula est très populaire, des pneus et autres objets ayant Ă©tĂ© incendiĂ©s au milieu des voies, a dit Ă l’AFP la Police Routière FĂ©dĂ©rale (PRF).

– Soutien de l’armĂ©e –

Depuis la fin de la semaine dernière, des dizaines d’autocars ont commencĂ© Ă affluer Ă Porto Alegre, transportant des militants du PT et d’autres organisations de gauche.

« La prĂ©sence de ces milliers de personnes a transformĂ© Porto Alegre en capitale de la lutte pour la dĂ©mocratie et pour un procès juste du prĂ©sident Lula », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP-TV Miguel Rossetto, ancien ministre du dĂ©veloppement agraire de Dilma Rousseff, prĂ©sent dans une des manifestations.

Les militants de gauche feront face Ă des manifestants opposĂ©s Ă Lula qui pourraient ĂŞtre nombreux eux aussi : ils ont Ă©maillĂ© les apparitions publiques de l’ex-prĂ©sident des cris de « voleur ! » et de « Prison pour Lula ! ».

Inquiet du risque d’affrontements, le maire de la ville avait demandĂ© la soutien de l’armĂ©e pour ce procès qui est suivi par quelque 300 journalistes – brĂ©siliens et Ă©trangers. Les alentours du tribunal, qui se trouve au coeur d’un parc, ont Ă©tĂ© totalement bouclĂ©s.

Mercredi, Lula devrait suivre de Sao Paulo le jugement. « Je vais attendre tranquillement le rĂ©sultat », a-t-il dit, affirmant une nouvelle fois qu' »il n’y a aucune preuve » contre lui.

Celui qui est le plus populaire des prĂ©sidents brĂ©siliens mais qui est aussi dĂ©testĂ© par une partie de la population a Ă©tĂ© accusĂ© d’avoir reçu un triplex en Ă©change de son intervention dans l’attribution de marchĂ©s publics du groupe public Petrobras pendant sa prĂ©sidence (2003-2010).

Il a été condamné en première instance à neuf ans et demi de prison pour corruption et blanchiment par le juge Sergio Moro et a été laissé en liberté le temps de son procès en appel.