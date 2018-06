Effondrement d’un immeuble à Yamoussoukro : un député, «concepteur du plan» devant le juge le 06 juillet

Un député ivoirien, « concepteur du plan» d’un immeuble R+4 qui s’est effondré il y a deux semaines à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, sera devant le juge d’instruction le 06 juillet prochain.Cette information a été donnée mercredi par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Nabagné Koné, à l’issue d’un conseil des ministres présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.

« Le concepteur du plan, le député Séka Camille a été convoqué et il sera devant le juge d’instruction le 06 juillet prochain », a fait savoir M. Koné précisant que ce dernier est député de la localité d’Adzopé dans le Sud ivoirien.

« L’enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l’immeuble qui est en fuite, n’avait pas de permis de construire et plus grave, avait passé outre les mesures d’arrêt des travaux ordonnées par la mairie et le ministère de la construction. Le maître d’ouvrage a été interpellé et placé sous mandat de dépôt », a-t-il ajouté.

Le 13 juin dernier, un immeuble R+4 en construction à Yamoussoukro sur lequel travaillaient 51 personnes, s’est effondré faisant une dizaine de morts et 21 blessés.