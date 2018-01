Égalité salariale: l’Allemagne brise le tabou de la fiche de paie

L’Allemagne ambitionne de rĂ©duire son Ă©cart record de salaire entre hommes et femmes avec une loi permettant de briser l’un des grands tabous de la vie en entreprise: combien gagne son collègue ?

Depuis le 6 janvier, une nouvelle loi autorise un employé qui se sentirait discriminé à demander par écrit le salaire moyen de six personnes du sexe opposé occupant le même poste.

Cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises de plus de 200 salariĂ©s. Celles de plus de 500 salariĂ©s sont pour leur part obligĂ©es de faire un point rĂ©gulier sur leur politique anti-discriminations salariales.

« Les salaires restent un sujet tabou en Allemagne », a reconnu la ministre allemande de la Famille, la sociale-dĂ©mocrate Katarina Barley, dont le parti est Ă l’origine de la loi.

Le texte, votĂ© Ă l’Ă©tĂ©, n’est entrĂ© en application qu’en janvier pour laisser le temps aux entreprises de s’organiser. Pivots du dispositif, les conseils d’entreprise seront chargĂ©s de transmettre ces requĂŞtes, qui peuvent ĂŞtre anonymes, Ă la direction.

« C’est un dĂ©but, une fusĂ©e Ă©clairante, pour comprendre ce qu’il se passe dans nos entreprises », explique Ă l’AFP Uta Zech, prĂ©sidente de la branche allemande du rĂ©seau de femmes Business and Professional Women (BPW), qui appelle les salariĂ©es Ă y recourir massivement.

– Birkenstock attaquĂ© –

Les Allemandes ont gagnĂ© en 2016 en moyenne horaire 16,26 euros brut, soit environ 21% de moins que les hommes (20,71 euros), selon l’office fĂ©dĂ©ral des statistiques Destatis, Ă©cart qui place l’Allemagne en 26e position du classement de l’Union europĂ©enne.

Un autre chiffre utilisĂ© intègre le poids des Ă©carts structurels: les diffĂ©rences de secteur oĂą travaillent hommes et femmes, leur sous-reprĂ©sentation dans les postes Ă responsabilitĂ©s, et leur surreprĂ©sentation dans l’emploi Ă temps partiel. Le rĂ©sultat: 6% d’Ă©cart « rĂ©el » Ă poste comparable, selon la dernière Ă©tude de Destatis en 2014.

« Nous sommes un pays riche, nous allons bien, pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ce salaire Ă©gal? », s’interroge Mme Zech du BPW en rĂ©fĂ©rence Ă la santĂ© Ă©clatante de la première Ă©conomie europĂ©enne.

Plusieurs cas de discrimination ont rĂ©cemment Ă©tĂ© mis en lumière dans un pays encore pĂ©tri de l’expression, notamment employĂ©e par les nazis, pour qualifier la place de la femme dans la sociĂ©tĂ©: « kinder, kĂĽche, kirche », soit « enfants, cuisine, et Ă©glise ».

Birkenstock, le cĂ©lèbre fabriquant de sandales, a Ă©tĂ© attaquĂ© par 103 de ses ouvrières après qu’un tribunal eut donnĂ© raison en 2014 Ă une employĂ©e qui dĂ©nonçait une politique systĂ©matique de discrimination salariale dans les ateliers.

Autre cas qui a secouĂ© l’Allemagne, la journaliste d’investigation allemande, Birte Meier, a rendu publique en 2016 sa plainte contre son employeur, la tĂ©lĂ©vision publique ZDF, pour discrimination: son salaire brut Ă©tait infĂ©rieur au salaire net de son binĂ´me masculin Ă l’écran.

– ‘Tigre de papier’ –

Toutefois, en pleine campagne « #Metoo », cette loi semble, pour beaucoup d’observateurs allemands, avoir une portĂ©e surtout symbolique.

« Cette information (exigible) n’a aucune valeur », tranche ainsi le professeur de droit du travail Gregor ThĂĽsing. Il argue qu’un salariĂ© ne sera pas plus avancĂ© de connaitre le salaire mĂ©dian de 6 personnes, sachant que derrière ce chiffre peut se cacher une anomalie haute ou basse concernant l’un ou l’autre de ses collègues.

« Ce n’est qu’un tigre de papier, cette loi ne va rien changer (…) Un employeur pourra facilement dire : +Mais M. Meier a plus de responsabilitĂ©s et M. Schmidt plus de contacts », tempĂŞte l’éditorialiste du Spiegel, Verena Töpper.

Enfin, quid des entreprises de moins de 200 salariĂ©s, lĂ oĂą – sauf accord de branche – les nĂ©gociations salariales se jouent souvent en face Ă face avec le patron ?

Autre pays à avoir commencé à légiférer, le Royaume-Uni, qui oblige depuis 2017 les entreprises à publier des données sur les écarts de salaires entre hommes et femmes dans les entreprises de plus de 250 personnes.

Mais c’est en Islande que l’arsenal lĂ©gislatif le plus poussĂ© au monde a Ă©tĂ© mis en place dĂ©but 2018: les entreprises de plus de 25 salariĂ©s doivent prouver qu’ils payent hommes et femmes de manière Ă©gale pour un poste identique.