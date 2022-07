Eglise presbytérienne du Cameroun: des fidèles accusent leurs pasteurs de vol et réclament leur départ

C’est à l’aide des pancartes qu’ils ont protesté dimanche dernier et des sifflets qu’ils ont empêché le pasteur de la paroisse de prendre la parole pour le message du jour.

Sur les pancartes, on peut lire, nous ne voulons plus du Révérend Mary Wose et Reverand Vetin Tambi à l’église presbytérienne de Kumba. Sur d’autres pancartes, il est marqué, nous sommes fatigués du Révérend Mar Wose et du Révérend Vetin Tambi et de leur système pastoral de corruption au sein de l’église presbytérienne de Kumba. C’est à l’aide de ces outils que les fidèles de l’église presbytérienne de Kumba ont exprimé leur mécontentement dimanche dernier, 03 juillet 2022.

Réunis au sein de la chapelle, ils ont décidé de crier leur ras-le-bol face aux comportements qu’ils considèrent indignes de leurs leaders spirituels. Un mécontentement manifesté lorsque le message du jour était sur le point d’être délivré. Le pasteur de la paroisse et le pasteur assistant, respectivement, Révérend Mary Wose Nduma et Reverand Vetin Tambi sont accusés de corruption. Les fidèles réclament que ces derniers qui n’honorent pas l’église et ne respectent pas les principes édictés par la bible soient affectés ailleurs.

La manifestation qui s’est caractérisée par des coups de sifflets et vuvuzelas s’est rapidement transformée en commotion semant un grand désordre au sein de l’église. Ce qui a entrainé l’intervention des forces de sécurité et du Sous-préfet de Kumba, Ali Anugu. Ils ont essayé de contrôler la situation sans toutefois calmer la colère des fidèles. D’autres sont allés jusqu’à bloquer certaines entrées de la chapelle en y apposant des affiches qui disent, nous ne voulons pas de bandits, corrupteurs et détourneurs de fonds à l’église presbytérienne de Kumba ou encore Tambi Vetin, tu dois partir.