Egypte : Début du forum régional sur la coopération l’Inde-Asie de l’ouest-Afrique du Nord

Le forum régional sur la coopération entre l’Inde et les pays de l’Asie de l’ouest et de l’Afrique du Nord a démarré ses travaux, mercredi au Caire, avec la participation d’hommes d’affaires, acteurs économiques et responsables des pays arabes.Par Mohamed Fayed

Initié deux jours durant par la fédération indienne des industries en coopération avec le ministère égyptien de l’industrie et du commerce, ce forum constitue une plateforme de dialogue entre l’Inde et les pays de ces deux régions pour présenter les opportunités d’investissements et examiner des projets communs.

La rencontre vise aussi à renforcer la coopération économique et commerciale entre l’Inde et les pays de la région dans nombre de domaines tels l’industrie, le commerce, l’agriculture, les services, les NTIC, les infrastructures et l’énergie.

Selon le ministre indien de l’industrie et du commerce, Singh Bouri, cette rencontre permettra à l’Inde de tissé des relations privilégiées avec l’ensemble des pays participant en vue de renforcer ses partenariats bilatéraux pour consolider la coopération au service des intérêts communs.

Et d’ajouter que ce forum est une occasion d’échanger les expériences entre les hommes d’affaires et les acteurs économiques dans les domaines des investissements et du commerce, appelant à mutualiser les efforts pour élaborer une feuille de route pour un partenariat global et multidimentionnel.