Egypte: le prÃ©sident Sissi annonce sa candidature pour un nouveau mandat

Le prĂ©sident Ă©gyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncĂ© vendredi dans un discours ĂŞtre candidat Ă un deuxième mandat, lors de l’Ă©lection prĂ©sidentielle de mars 2018.

« Je vous annonce en toute honnĂŞtetĂ© et transparence (..) et en espĂ©rant que vous l’accepterez, ma candidature pour le poste de prĂ©sident de la RĂ©publique », a-t-il dit dans ce discours prononcĂ© lors d’une confĂ©rence pour dĂ©tailler les rĂ©alisations de sa prĂ©sidence et retransmis en direct par la tĂ©lĂ©vision publique.

Les aspirants Ă la prĂ©sidentielle ont jusqu’au 29 janvier pour enregistrer leur candidature.

M. Sissi Ă©lu en 2014, dirige le pays d’une main de fer. En 2013, alors chef de l’armĂ©e, il avait destituĂ© l’islamiste Mohamed Morsi, le premier prĂ©sident dĂ©mocratiquement Ă©lu d’Egypte, avant de lancer une rĂ©pression contre des centaines de ses partisans.

La campagne présidentielle doit débuter officiellement le 24 février et finir le 23 mars.

Selon l’AutoritĂ© nationale des Ă©lections, le premier tour de la prĂ©sidentielle aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra, si besoin, du 24 au 26 avril.

Il s’agira du troisième scrutin prĂ©sidentiel depuis la chute en 2011 du rĂ©gime de Hosni Moubarak, chassĂ© du pouvoir par une rĂ©volte populaire.