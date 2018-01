Une coalition composĂ©e de partis d’opposition et de personnalitĂ©s a appelĂ© mardi au boycott de la prĂ©sidentielle de mars en Egypte, pour laquelle Abdel Fattah al-Sissi est candidat Ă sa propre succession, la qualifiant de « mascarade ».

L’AutoritĂ© nationale des Ă©lections a annoncĂ© en soirĂ©e, dans un communiquĂ©, avoir validĂ© officiellement deux candidatures en vue du scrutin, dont le premier tour est prĂ©vu du 26 au 28 mars.

L’autre candidat en lice est Moussa Mostafa Moussa, chef du parti libĂ©ral Al-Ghad, qui est considĂ©rĂ© comme un partisan du prĂ©sident Sissi.

« Non Ă la participation Ă cette mascarade », a lancĂ© Hamdeen Sabbahi, ancien candidat Ă la prĂ©sidentielle en 21012 et 2014 lors d’une confĂ©rence de presse au Caire de la coalition du « Mouvement civique dĂ©mocratique », formĂ©e de huit partis politiques d’opposition et de 150 personnalitĂ©s Ă©gyptiennes.

« Peut-on parler d’Ă©lection alors qu’il n’y aucune garantie pour un scrutin libre? », s’est interrogĂ© M. Sabbahi, accusant le rĂ©gime de l’actuel prĂ©sident d’avoir « conduit le pays dans une impasse en raison de son arrogance et de sa volontĂ© de rĂ©primer toute opinion contraire ».

Cette coalition, fondĂ©e en dĂ©cembre, a annoncĂ© qu’elle lançait une campagne sous le slogan « Reste Ă la maison » pour encourager les Egyptiens Ă boycotter le scrutin.

Avant de devenir prĂ©sident, M. Sissi, alors chef de l’armĂ©e, avait chassĂ© du pouvoir en 2013 son prĂ©dĂ©cesseur islamiste, Mohamed Morsi, rĂ©primant dans le sang les partisans des Frères musulmans.

Devenu chef de l’Etat en 2014, il a mĂ©thodiquement laminĂ© toute opposition islamiste comme libĂ©rale, emprisonnant des centaines d’opposants.

Ces dernières semaines, plusieurs prĂ©tendants -dont l’avocat dĂ©fenseur des droits de l’Homme Khaled Ali ou l’ancien Premier ministre Ahmed Chafiq- ont Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s ou ont jetĂ© l’Ă©ponge face Ă ce qu’ils considèrent comme une Ă©lection jouĂ©e d’avance.