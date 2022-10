Élaborer un plan de trading efficace : quelles sont les étapes ?

Le trading de cryptomonnaies a émergé dans le monde ces dernières années et s’élargit de plus en plus. En effet, le terme de trading est utilisé pour englober toutes les opérations d’achats ou de ventes qui sont réalisées sur les marchés des finances. Les cryptomonnaies quant à elles sont des monnaies virtuelles qui fonctionnent sur la base d’une blockchain. Ainsi, pour réussir sa carrière en tant que trader de cryptos, il est important d’établir un plan fiable. Découvrez ici quelques astuces pouvant vous aider à ce propos.

Comment établir un plan de trading ?

Si vous avez envie de vous imposer dans le secteur du trading, vous n’aurez pas d’autre choix que d’adopter un plan soigneusement élaboré. En réalité, un plan de trading est utile pour catégoriser toutes les opérations que vous aurez à effectuer. Il est généralement considéré comme un outil de prise de décision qui aide à planifier chaque activité de trading. Pour plus de détails, cliquez ici.

Avec un plan de trading de cryptomonnaies, vous savez exactement sur quoi vous devez investir. Il vous permet également de déterminer le moment propice pour investir ainsi que le montant que vous serez en mesure de débourser. Pour cela, il doit suivre vos convictions et conduire efficacement vos objectifs à court et à long terme.

Pour optimiser le contenu de votre plan, vous pouvez vous documenter sur des sites dédiés traders de cryptos. Vous pouvez également parcourir le plan de trading de plusieurs autres traders. Cette option vous aidera à avoir une base relativement solide pouvant vous aider au mieux à créer votre plan personnel.

Cependant, faites attention à ne pas tout miser sur le plan d’autrui. Les risques ne sont pas toujours les mêmes, donc vous devez anticiper très tôt. Tenez compte aussi de la taille de votre capital, du comportement des cryptomonnaies sur le marché…

Ce que votre plan devrait contenir absolument

Pour que votre plan soit plutôt fiable, tout au moins à 80 %, vous devez veiller à y inscrire un certain nombre de points essentiels. Marquez dans un paragraphe vos motivations à investir dans le trading de cryptomonnaies et déterminez le nombre d’heures que vous êtes prêt à y consacrer par jour, par semaine ou par mois. En dehors de ces aspects, vous devez aussi de façon nette :

définir les objectifs de trading que vous désirez atteindre ;

décrire le type d’attitude que vous pouvez avoir face aux risques ;

marquer le capital que vous avez à investir ;

lister les différentes règles de gestion du risque qui vous conviennent ;

choisir les divers marchés sur lesquels vous désirez investir dans le trading ;

élaborer votre stratégie de trading.

Ces quelques éléments sont indiscutables, car ils sont indispensables pour conserver les traces de vos transactions et pour suivre votre évolution dans le temps. Toutefois, il faut notifier que votre plan de trading peut aussi comporter tout autre élément que vous jugez utile et qui peut vous aider à maximiser vos chances.

Pourquoi faut-il nécessairement avoir un plan de trading ?

Le plan de trading vous aidera à toutes les étapes de votre activité. Il faut rappeler qu’il est utile pour prendre des décisions méthodiques en ce qui concerne la gestion de ses cryptos. Il aide non seulement à définir l’ensemble des paramètres adaptés à vos objectifs, mais permet aussi d’éviter les prises de décisions sous le coup de l’émotion. Ainsi, avec votre plan en main, vous êtes sûr de planifier en amont et de négocier en fonction des règles que vous avez prédéfinies.

Pour finir, il faut souligner que le plan de trading personnel vous guidera à prendre des décisions plus ou moins objectives. Il vous amène à savoir exactement quand vous devez reprendre vos gains pour réduire les risques de pertes. Avec votre plan, vous allez donc pouvoir suivre une meilleure discipline de trading et obtenir ainsi plus de marge de progression.

Tenir un registre de vos activités est la meilleure des choses que vous pourrez envisager pour faire progresser vos trades de crypto à l’avenir. Cela vous permettra de tirer des leçons de vos erreurs et de vous améliorer avec le temps.