Eldorado des centres dâ€™appels, le Maroc forcÃ© d’Ã©voluer pour ne pas dÃ©crocher

Autrefois bĂ©nĂ©ficiaire des dĂ©localisations, longtemps dĂ©criĂ© pour ses conditions de travail, le secteur des centres d’appels tĂ©lĂ©phoniques au Maroc se trouve dĂ©sormais dans l’obligation d’Ă©voluer face Ă la concurrence de destinations moins chères.

« Par rapport Ă la France, une prestation va ĂŞtre vendue deux fois moins cher au Maroc, (mais) quatre fois moins cher Ă Madagascar », explique Youssef Chraibi, patron de l’opĂ©rateur Outsourcia, qui emploie 1.500 personnes dans quatre pays.

La gestion de la « relation client » crĂ©e chaque annĂ©e autant d’emplois que l’automobile au Maroc, gĂ©nère autant de revenus que l’aĂ©ronautique et fait travailler aujourd’hui plus de 70.000 personnes, contre 5.500 en 2004.

Mais la croissance du secteur ralentit, passant de 15% à 5% sur les dernières années, selon des chiffres officiels.

« Un signe de maturitĂ© du marchĂ© », selon Youssef Chraibi. Souriant, optimiste, cet homme de 42 ans Ă la courte barbe reçoit dans des bureaux dĂ©corĂ©s de sculptures pop art colorĂ©es.

– Tâches plus complexes –

Quelques étages plus bas, un bourdonnement de conversations s’échappe d’une salle. Des employés coiffés de casques et micros, face à leur écran, répondent du lundi au samedi aux demandes des clients d’un vendeur de pièces détachées auto.

Une jeune femme rassure son interlocuteur: « vous avez eu un problème avec un jeu de cylindres n’est-ce-pas? Une rĂ©expĂ©dition a Ă©tĂ© faite monsieur ».

Le client compose un numĂ©ro français sans savoir oĂą aboutit son appel. Il peut noter la qualitĂ© du service. Les responsables d’équipes circulent d’un poste Ă l’autre, les performances sont notĂ©es sur un tableau blanc. L’enjeu n’est pas mince: un quart du salaire dĂ©pend de primes.

FondĂ©e en 2003 au Maroc, Outsourcia a rachetĂ© un site en France, crĂ©Ă© un autre dans l’Hexagone, avant de s’implanter Ă Madagascar et au Niger.

Les centres d’appels français, eux, continuent leur dĂ©localisation entamĂ©e il y a plusieurs annĂ©es: plus de la moitiĂ© (52%) de leurs effectifs se trouve Ă l’Ă©tranger, selon un rapport d’Ernst&Young, contre un quart dix ans plus tĂ´t.

« Ici, nous avons des profils complètement francophones qui arrivent Ă gĂ©rer des situations Ă valeur ajoutĂ©e. Les prestations les plus basiques et standardisĂ©es peuvent ĂŞtre traitĂ©es Ă Madagascar », dit le patron d’Outsourcia.

Les centres d’appels, rebaptisĂ©s « centres de contact » depuis leur ouverture sur les rĂ©seaux sociaux, se tournent ainsi vers des tâches plus complexes, administratives ou financières.

Myriam, 28 ans, a un diplĂ´me de technicienne agroalimentaire. Faute d’offre intĂ©ressante dans sa branche, elle travaille comme tĂ©lĂ©conseillère chez Outsourcia depuis trois ans: « comparĂ© aux deux autres centres d’appels oĂą je suis passĂ©e, il y a une bonne ambiance ».

La jeune femme n’exclut pourtant pas de partir « si une meilleure opportunitĂ© se prĂ©sente ».

– Mauvaise rĂ©putation –

Pour beaucoup de jeunes Marocains diplĂ´mĂ©s du supĂ©rieur, les centres d’appels reprĂ©sentent une porte d’entrĂ©e sur le marchĂ© du travail, alors qu’en ville, quatre jeunes sur dix sont au chĂ´mage.

Après quatre ans comme tĂ©lĂ©conseillère, Halima, 27 ans, n’a pas hĂ©sitĂ© quand elle a trouvĂ© un poste d’enseignante dans le privĂ©. « Je gagne un peu moins mais, psychologiquement, je me sens mieux, en contact direct avec des gens (…). C’est plus stable et moins lourd, avec 22 heures par semaine contre 45 ».

Les salaires sont attractifs, environ trois fois le minimum local -qui est de 230 euros-, mais le métier traîne une mauvaise réputation: cadences lourdes, pression du chiffre, pas d’évolution de carrière.

Youssef Chraibi, qui est aussi vice-prĂ©sident d’une confĂ©dĂ©ration marocaine d’outsourcing, assure travailler avec ses pairs pour limiter le turn-over.

« Sur 300 acteurs au Maroc, notre association compte 20 groupes qui emploient 80% des ressources, ces sociĂ©tĂ©s ont un souci de responsabilitĂ© sociale et investissent dans la formation », dit-il.

« Avec la forte concurrence sur le low-cost, les entreprises ont plutĂ´t intĂ©rĂŞt Ă monter en qualitĂ©, cela passe par une fidĂ©lisation des salariĂ©s », explique FrĂ©dĂ©ric Madelin, responsable syndical chez Sud PTT, en France, très au fait de la situation dans les pays d’externalisation.

Pour lui, « si on demande aux salariĂ©s de monter en gamme, des avancĂ©es sur les conditions de travail sont incontournables », avec l’Ă©laboration d’une convention collective.

« La convention collective n’est pas souhaitable tant que les rapports de force sont dĂ©sĂ©quilibrĂ©s », nuance Bouchaib Moutawakkil, employĂ© depuis 2005 dans une joint-venture germano-marocaine.

« Le patronat est hostile Ă l’action syndicale: ils ont travaillĂ© +sereinement+ pendant dix ans, alors ils essaient de +casser+ les employĂ©s qui revendiquent », dĂ©nonce-t-il.

Militant syndical depuis sept ans, il Ă©voque des centaines de licenciements et mĂŞme une « liste noire » des salariĂ©s connus pour leurs actions.

« Avec ma rĂ©putation de grande gueule, je ne veux pas quitter ma boĂ®te, je ne retrouverai pas d’emploi », dit-il.