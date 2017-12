Elecam : les inscriptions sur les listes Ã©lectorales reprennent le 2 janvier 2018

Cette phase d’inscription sera la dernière avant les différentes élections prévues au cours de l’année 2018.

Les agents d’Elections Cameroon (Elecam), l’institution en charge de l’organisation des élections au Cameroun, reprennent les enregistrements sur les listes électorales le 2 janvier 2018. Ils avaient été clôturés le 31 août 2017, conformément au calendrier de cet organe.

Ledit calendrier prévoit, en effet, que le premier semestre de chaque année civile est consacré aux enregistrements sur les listes électorales, et le second au toilettage du fichier électoral. Pour cette nouvelle vague d’inscriptions qui s’annonce, les agents d’Elecam sont à pied d’œuvre pour permettre au maximum de Camerounais de prendre part aux échéances électorales à venir.

Selon Mme Michelle Ekeme, la déléguée régionale d’Elecam pour le Centre, « un accent particulier est mis sur la distribution des cartes, avec pour objectif de permettre à chaque citoyen inscrit sur les listes électorales, d’être en possession de sa carte d’électeur au moment des scrutins ». Elle annonce également que le toilettage du fichier électoral national est achevé et il sera publié dans les prochains jours par le directeur général des Elections.

Le Cameroun devrait organiser quatre élections au cours de l’année 2018, à savoir les élections législative et municipale, sénatoriale et présidentielle. Lors de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, Elecam avait affirmé que 403.069 nouveaux électeurs avaient été enregistrés pendant les six mois de la campagne d’inscription, ce qui avait porté le fichier national des personnes inscrites à 6.073.530.

Un chiffre remis en cause par certains observateurs notamment Cabral Libii, qui a souligné que ces chiffres n’avaient pas pris en compte les enregistrements effectués au sein de la diaspora camerounaise.